Her signerer Erna Solberg avskjedssøknaden

Erna Solberg (H) har varslet Stortinget om at hun og resten av regjeringen søker kongen om avskjed.

Av NTB

Solberg ba om å få ordet etter at finansminister Jan Tore Sanner hadde presentert Solberg-regjeringens siste statsbudsjett i Stortinget tirsdag.

– Stortingsvalget 13. september 2021 har gitt som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag klokka 13 legge fram en søknad om avskjed for regjeringen, sa Solberg til Stortinget.

Klokken 13 møter regjeringen i statsråd på slottet for å informere kongen om beslutningen og levere sin avskjedssøknad.

Kong Harald vil etter råd fra Solberg kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og gi ham oppdraget med å danne ny regjering, mens han vil be Solberg fortsette som leder av et forretningsministerium inntil en ny regjering er klar.

Avtroppende statsminister Erna Solberg foran sin regjering under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering og har varslet at de er klare til å presentere medlemmene i regjeringen på torsdag, mens regjeringsplattformen legges fram onsdag.

Regjeringen til Erna Solberg har sittet ved makten i åtte år, gjennom to stortingsperioder. I første omgang var det Høyre og Frp som gikk sammen om å danne regjering 16. oktober 2013, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier.

I januar 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og til slutt også KrF januar året etter. Ett år etter dette igjen gikk Frp ut av regjeringen 24. januar 2020. Partiet har likevel støttet Solberg-regjeringens statsbudsjetter.

Klokken 15 holder statsministeren pressekonferanse i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet.