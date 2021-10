Tidligere «Farmen»-vinner Tommy Rodahl er død

Tommy Rodahl vant «Farmen» i 2011. Han ble 58 år gammel

Det er hans datter, Melodie Rodahl, som bekrefter til Dagbladet at han valgte å ta sitt eget liv forrige uke

– Han var en veldig snill mann. Problemet var at han var syk, og så syk at han ikke forsto selv at han var syk. Men i bunn og grunn var han bare en snill og god mann som gjorde så godt han kunne for alle, sier hun til Dagbladet.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Rodahl var ikke bare på TV-skjermen da han vant «Farmen». Han fikk også besøk av NRKs «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» i 2002 på en bitte liten øy på Sauøya i Frøya kommune i Trøndelag, som han hadde flyttet til med familien. Han flyttet siden tilbake til østlandet.

Rodahl har også skrevet to barnebøker om en liten fjøsnisse, i serien «fjøs i farta».

I 2011 beskrev Rodahl hvordan det var å vinne farmen - og ikke kunne si det til noen enda - slik:

-- Jeg følte meg omtrent som Northug etter å ha gått over målstreken på femmila - men uten publikum. Det var som å tørke smøringen av skia og vente i et halvt år på å kunne si «Hallo, det var jeg som vant femmila!»