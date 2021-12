GIKK RETT FREM: Tidligere statsminister Kåre Willoch fotografert under et møte med VG i 2017. Mandag sovnet han stille inn i sitt hjem.

Hyller Willoch: − Han var et ikon i min barndom

Reaksjonene ramler inn både kongefamilie og politikere etter nyheten om Kåre Willochs bortgang. – Ga folk frihet vi alle tar for gitt i dag.

– Kåre Willoch var en ruvende politiker som forandret Norge. Han var kunnskapsrik, hardtarbeidende og behersket hele spekteret av det politiske saksområdet, skriver NATO-leder og tidligere statsminister Jens Stoltenberg i en SMS til VG.

Mandag ettermiddag ble det kjent at tidligere statsminister Kåre Willoch har gått bort. Willoch ble 93 år gammel.

– Han var en respektert leder og en fryktet politisk motstander. Jeg fikk gleden av å samarbeide med Kåre Willoch i forsvarskommisjonen han ledet på begynnelsen av 1990-tallet, og utfordringen med å møte ham i politiske debatter. Han var alltid velforberert og velformulert, skriver Stoltenberg.

NATO-lederen trekker frem deres felles faglige interesser:

– Vår felles interesse for økonomifaget ga oss mange felles vurderinger, selv om vi var på hver vår side i politikken, skriver Stoltenberg og legger til:

– I dag går tankene mine til Anne-Marie, barn, barnebarn og alle dem som savner Kåre Willoch.

Tre tidligere statsministre: Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch i 2014.

Kongefamilien i sorg

Også kongefamilien sender sine kondolanser:

– Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere statsminister Kåre Willoch er gått bort. Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en ektemann, far og bestefar, skriver kong Harald på kongefamiliens hjemmesider mandag kveld.

Også kronprins Haakon sier det er trist å høre at Kåre Willoch er gått bort.

– Han var en person som jeg personlig satte stor pris på. Vi vokste opp med han og Gro Harlem Brundtland i debatt på TV. Han var en viktig politiker, men også en statsmann. Og det var spennende å følge hans engasjement også etter at han gikk ut av politikken som en viktig samfunnsstemme. Vi kommer til å savne ham, sier kronprins Haakon til VG.

Kronprinsen er denne uken i New York.

– Ikonisk

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sier til VG at en «sentral politisk leder i vårt land er gått bort».

– Kåre Willoch satte sterkt preg på sin samtid, i mange tiår, som statsråd og partileder, før han vant valget og etterfulgte mine første ni måneder som statsminister i 1981. Som sentrale personer i spissen for våre to største partier, var vi både i samarbeid og strid over en årrekke. Det forhindret ikke at min regjering støttet fullt opp og stilte oss bak da Kåre Willoch var en sterk kandidat til å bli ny leder av NATO.

Hun sier hun «aldri vært i tvil om de kvaliteter og de sterke lederegenskapene som preget min fremste politiske motstander gjennom deler av 70 og 80-tallet.»

– Jeg vil i dag hedre og huske hedersmannen og den mangeårige tidligere statsministerkollegaen Kåre Willoch med takk og med stor respekt.

Gjennom de mange årene som fulgte etter at vi begge avsluttet vårt ansvar og vår tid i styringen av Norge, har vi med glede møttes ved en rekke viktige korsveier.

Statsminister Kåre Willoch overtar etter Gro Harlem Brundtland i 1981. Her på statsministerens kontor.

– Willoch var en politiker jeg virkelig hadde den største respekt for, sier KrFs partileder Olaug Bollestad.

Hun sier hun mottok beskjeden med sorg.

– Han var en usedvanlig klok politiker. Han var raus i møte med folk og en viktig politiker som har preget store deler av Norges historie.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande omtaler Willoch som ikonisk:

– Et empatisk og engasjert menneske. Han var et ikon i min barndom og et politisk menneske med gode råd og omsorgsfulle kommentarer da jeg var politiker.

Mangeårig Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen sier til VG at hennes tanker går til de etterlatte og nærmeste.

– Kåre var en markant politiker med et sterkt samfunnsengasjement helt til det siste. Jeg opplevde sterk støtte fra ham i min tid som finansminister.

Jeg kommer til å savne ham.

Siv Jensen og Kåre Willloch under feiringen av hans 80-årsdagen på Høyres hus i Oslo i 2008.

– En av de største

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har også gode ord å si om Willoch:

– Det er inspirerende hvordan Willoch gikk i spissen for å forandre Norge gjennom tiår – vel å merke i borgerlig, markedsliberal retning, men også hvordan Willoch endte med å stå opp for en grunnleggende anstendighet mot Israels herjinger i Palestina, skriver Moxnes i en tekstmelding til VG.

Henrik Asheim (H) sier han vil minnes Willoch som en av de største og mest markante politikerne Norge har hatt etter krigen.

– Han sto i front for reformer som endret Norge og ga folk frihet vi alle tar for gitt i dag. I tillegg var han alltid opptatt av de svakeste i samfunnet og deltok kraftfullt og høflig i samfunnsdebatten helt til det siste.

Venstre-leder Guri Melby vil minnes Willoch som en stor politiker:

– I dag har vi mistet en stor politiker. Han var klok stemme i samfunnsdebatten, også lenge etter sin vakt i politikken, skriver Melby i en sms til VG.

Høyre-leder Erna Solberg møtte VG mandag kveld. Hun uttalte blant annet at Willoch var en gentleman:

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at hans tanker går til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre:

– Det er med sorg vi i dag har fått høre at Kåre Willoch er død. Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant.

I 2018 feiret Willoch 90-årsdagen med å gi ut en ny bok sammen med partifellen Torbjørn Røe Isaksen med tittelen «Alt med måte». Der tok han opp alt fra Donald Trumps presidentskap i USA til EU og euroen, som han beskrev som et «feilgrep».

I et Facebook-innlegg mandag omtaler Røe Isaksen Willoch som «hele Norges kloke bestefar»:

– Kåre Willoch var uten tvil en av de viktigste statsministre i Norge etter krigen, men han var også mye mer. Mange som ikke engang var påtenkt da han styrte landet, eller som bare var småbarn, hadde et nært forhold til mannen. Han ble hele Norges kloke bestefar, skriver Røe Isaksen.

– Prinsippfast, sier Riksrevisor og tidligere finansminister Per-Kristian Foss når han skal beskrive Kåre Willoch:

– Han var et stort politisk ideal og en god venn å ha i politikken. Kåre var alltid støttende, selv der jeg av og til stod alene i partiet. Jeg var klar over at Willoch var syk, men håpet han ville kjempe seg gjennom.

Foss har vært Riksrevisor i åtte år.

– Han leste stadig riksrevisjonens rapporter. De kan være tunge, men han kom med kommentarer når vi møttes, sier Foss:

– Kåre var en sylskarp politisk analytiker helt til det siste. Hans råd har nok også betydd mye, også for andre utenfor Høyre.

Willoch var et elskverdig, klokt og intelligent menneske som har betydd mye for Høyre og Norge, sier leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, til VG.

– Han stilte veldig høye krav til presisjon og var berømt for å bruke rødblyanten. Han var aldri utydelig, men personlig litt sjenert på egne vegne.

Clemet har kjent Willoch siden hun var barn. En forkjølelse satt en stopper for et planlagt besøk i november, forteller hun.

– I sin statsministerperiode reformerte han Norge, som forlot reguleringsøkonomien og liberaliserte. Det var stor strid med Arbeiderpartiet, men det ble videreført etterpå, sier hun.

Sandra Bruflot, en av Høyres yngste stortingsfolk, sier hun vil minnes Willoch som ung til sinns:

– Han er en av de som virkelig forandret Norge. Da han fylte 90, spøkte vi i Unge Høyre med at han var den første lederen av «Løvebakken Unge Høyre» fordi han var datidens yngste stortingsrepresentant og ble valgt inn som 29-åring i 1957. Det sier jo også litt om hvor lenge han har hatt innflytelse på norsk politikk. Han har vært et stort forbilde for meg og veldig mange i og utenfor Høyre. Jeg kommer til å huske det sterke engasjementet hans for barnefamiliene spesielt, og at han var både raus, klok og et fantastisk fint forbilde og menneske.

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre gratulerer Willoch med 80-årsdagen på Høyres hus i Oslo i 2008.

Kåre Willoch var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og Høyres parlamentariske leder i elleve år før det. Han har også vært handelsminister.

Våren 2016 ble Willoch diagnostisert med kreft. Tre år senere uttalte han at han var frisk og fin.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hyller Willoch. Han sier at de to inntil nylig har hatt god kontakt.

– Jeg besøkte ham to ganger i hans hjem etter han ble syk, senest på forsommeren i år. Selv om han var preget av sykdommen, fungerte hodet godt, slik at vi fikk en god samtale om mange ting.