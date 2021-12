KREVER STOR INNSATS: Nakstad sier videre at de neste ukene vil bli svært avgjørende for hvordan pandemien vil se ut de kommende månedene.

Nakstads omikronbekymring: − Kan komme i en svært vanskelig situasjon

Dersom omikron-bølgen vokser, frykter Espen Nakstad at det ikke er på plass tiltak som er effektive nok til å snu smittetrenden.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Tross strenge smitteverntiltak, dobles omikronsmitten hver 3.–5. dag i enkelte land. Samtidig er rekordmange coronapasienter innlagt på sykehus her til lands. I skrivende stund befinner 106 av 331 innlagte coronapasienter seg på intensivavdelingen. 58 av disse er påkoblet respirator.

Foreløpig er ingen pasienter i Norge innlagt med omikron-varianten. Ifølge assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, er det imidlertid bare et spørsmål om tid før omikron-smitten vil slå inn på sykehustallene.

– Hvis dette medfører noe i nærheten av den samme sykeligheten som ved deltasmitte, sier det seg selv at vi raskt kan komme i en svært vanskelig situasjon, sier han til VG.

Bekymret for smitteøkningen

Nakstad sier at han er bekymret for at det ikke er på plass tiltak som er effektive nok til å snu smittetrenden hvis vi får en rask spredning av omikronvarianten.

– Derfor har vi bedt FHI vurdere effekten av ulike smitteverntiltak i møte med omikronvarianten, og vi jobber sammen med andre aktører for å oppdatere rådene våre til regjeringen om hvordan vi best kan møte økende omikronsmitte i Norge, sier han.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier til TV 2 at selv om sykdomsbildet ved omikronsmitte ser ut til å være mildere, vil den enorme spredningen av mutasjonen tære på landets sykehus. Han frykter at en stor smittebølge er på vei å skylle innover landet.

– Det ser ut til at vaksinene beskytter dårligere mot omikronvarianten, men beskyttelsen mot alvorlig sykdom er nok bevart. Men beskyttelsen mot å bli smittet og smitte videre er dårligere, sier han.

Ikke-akutte behandlinger må vike

Aavitsland tror sykehusene kan vente seg enda hardere belastning enn de nå opplever, og sier at sykehusene har grunn for å gå over beredskapsplanene sine. Nakstad forteller at de regionale helseforetakene har utarbeidet beredskapsplaner sammen med sykehusene sine og fortløpende justert dem gjennom pandemien.

– Men beredskapsplaner alene løser ikke de egentlige utfordringene med økende innleggelser, annet enn at planene forteller hvordan man skal omprioritere ressurser fra ordinære pasientaktivitet til covid-pasienter. Det finnes ikke ekstra ubenyttede ressurser å sette inn.

I praksis betyr dette at stadig mer behandling som ikke er akuttbehandling må settes på vent for å behandle covid-19-pasienter.

– Man forsøker å skjerme barn og kreftpasienter i størst mulig grad, mens andre grupper må vente lenger.

– Krever stor innsats

Nakstad sier videre at de neste ukene vil bli svært avgjørende for hvordan pandemien vil se ut de kommende månedene. Hvor smittsom omikron viser seg å være, vil også ha mye å si.

– Hva blir viktigst å fokusere på fremover for å slå ned smitten?

– Det er bare en måte å løse et slik voksende problem på, og det er å sørge for at TISK-arbeidet og smittevernrutinene våre er så gode at hver smittet person i gjennomsnitt bringer smitten videre til færre enn én annen person – altså et R-tall under 1. Det vil gi god effekt både på spredningen av omikron-, delta- og influensavirus, men det krever veldig stor innsats fra alle.

– Også vaksinebeskyttelse vil ha stor betydning, spesielt hvis det begrenser antallet alvorlige smittetilfeller, legger Nakstad til.