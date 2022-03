Les dagens VG her!

I helgen åpnet president Volodymyr Zelenskyj opp for et kompromiss med Russland om de østlige delene av Ukraina. Samtidig har Russland signalisert at de vil konsentrere seg kun om den østlige Donbas-regionen. Er vi nærmere en slutt på krigen nå? Dette mener norske militære eksperter om fem mulige scenarioer fremover:

Publisert: Nå nettopp

Norges Bank spår 4 prosent boligrente i løpet av to år. Hva betyr det for deg? Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim gir råd

ULLEVAAL (VG) Det har blitt stor ståhei rundt NFFs beslutning om å skjerme Erling Braut Haaland (21) fra pressen under denne landslagssamlingen. Nå stiller flere eliteserietrenere seg bak vurderingen.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!