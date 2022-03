Et nyfødt tvillingpar sover i et bomberom under Ukrainas største barnesykehus. Barna på sykehusets kreftavdeling ber om at kampene skal ta slutt. Mange av pasientene her er for syke til å reise hjem eller til å flykte fra landet med familiene sine, til tross for krigen som raser utenfor.

Sykehuset under bakken

Den russiske invasjonen truer de mest sårbare i Kyiv.

Mange ukrainere har måttet søke ly i underjordiske bomberom i dagene etter at Russland invaderte.

Pasientene på barnesykehuset Okhmatdyt i Kyiv sentrum er intet unntak.

– Vi løper ned til kjelleren fem eller seks ganger i løpet av dagen, sier kirurgen Vitaly Demidov til TIME.

Madrasser og tepper ligger strødd utover korridorene i den dunkle sykehuskjelleren. Enkelte av barna får drypp med intravenøs væske gjennom en ledning i armen.

– Dette er pasienter som ikke kan få medisinsk behandling hjemme, og de kan ikke overleve uten medisiner, behandling eller hjelp fra helsearbeidere, sier overlege Volodymyr Zhovnir til Reuters.

Samtidig som flyalarmen uler utenfor, forsøker de ansatte på sykehuset å holde stemningen oppe med leker og sanger.

Kirurgene på Okhmatdyt hasteopererer en 13-åring med skuddskader. I korridorene under sykehuset blir et barn med leukemi omfavnet av faren sin.

Ifølge en epost som lederen av Ukranian Medical Association har sendt til internasjonale legekolleger, og som VG har fått tilgang til, er foreløpig rundt 80 barn født i bomberom etter at Russland gikk til angrep.

Vanligvis er det opp mot 600 pasienter Okhmatdyt til enhver tid. Nå er tallet nærmere 200.

Zhovnir forteller at de så langt under krigen har behandlet fire barn med skader fra enten skudd eller granatsplinter. De fleste pasientene er likevel barn som trenger langsiktig behandling.

Marynas sønn er en av dem. Han er ni år gammel og har blodkreft.

– Vi har medisin her, men vi trenger mer mat, og andre dagligdagse ting, sier hun til Reuters.

NBC News skriver at det er svært begrenset hva slags behandling sykehusene i Ukraina er i stand til gi under den pågående invasjonen. I tillegg er det mangel på både medisiner, mat og vann.

Forsyningsmangelen har blant annet ført til at barn måtte få transplantert blod fra foreldrene sine på ett av sykehusene, ifølge kanalen.

Overlege Volodymyr Zhovnir forteller at de har nok medisiner på barnesykehuset Okhmatdyt til å holde ut i én måned.

– Fred er det vi trenger aller mest. Alt dette er bare toppen av isfjellet, sier han til Reuters.

Zhovnir legger til at han er minst like bekymret for barna som ikke har klart å komme seg frem til sykehuset i det hele tatt.

Samtidig som de ansatte på barnesykehuset kjemper for å holde hjulene i gang, rykker de russiske troppene stadig nærmere Kyiv.

– Kyiv er målet. Hovedstaden er i konstant fare, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin tale til EU-parlamentet på krigens sjette dag.

Allerede på lørdag ble det meldt om trefninger mellom russiske og ukrainske styrker i Kyiv-distriktet Obolon, som ligger snaut ni kilometer fra sykehuset. Den samme dagen smalt en rakett inn i en boligblokk på den andre siden av byen.

Ifølge satellittbilder er en 64 kilometer lang kolonne med russiske soldater og pansrede kjøretøy på vei mot Kyiv i dette øyeblikket.

Frykten for blodige kamper har ført til at mange sivile har flyktet landet.

FNs høykommissær for flyktninger opplyste tirsdag at totalt 660.000 ukrainere hadde krysset grensene til andre land, og at tallet kan nå opp til 4 millioner om noen uker.

De aller fleste av pasientene på Okhmatdyt er derimot nødt til å forbli der de er, ettersom det er risikabelt for dem å flytte seg ut av byen.

Lesia Lysytsia, en av legene ved barnesykehuset, forteller til NBC at hun likevel har tenkt til å bli der så lenge det kreves.

– Vi vil gjøre alt som det er viktig for pasientene våre, sier hun til kanalen.

– Og vi vil bli her til siste slutt.