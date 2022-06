SØK: Søndag ble det gjort søk i kanalen ved Rotterdam hvor flyet skal ha gått ned.

Skoleelev fra Bergen savnet etter småflystyrt

Søndag kveld styrtet et småfly i den nederlandske byen Rotterdam. Nødetatene antar at de to personene om bord er omkommet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En skoleelev fra Bergen er savnet etter at et småfly styrtet i Caland-kanalen ved Rotterdam søndag. Flyet tok av fra Bergen samme morgen, skriver NRK.

Ifølge kanalen går den savnede eleven på en ungdomsskole i Bergen.

Etatsdirektør Frode Nilsen for skoler i Bergen bekrefter overfor VG at det var et barn fra Bergen på flyet som styrtet i Nederland.

– Vi har fått melding av politiet om at det er norsk barn. Skolen er varslet og vi prøver å ivareta dem rundt på en best mulig måte, sier Nilsen til VG.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som så langt ikke kommenterer saken.

Redningsarbeidere gjorde seg lørdag klare til søk etter de savnede.

Krevende søkeforhold

Flyet var på vei fra Tyskland til Frankrike da det styrtet i Caland-kanalen i Rotterdam søndag kveld, opplyser nødetatene til avisen AD.

Det ble igangsatt en stor leteaksjon etter at det ble gjort funn av redningsvester, klær, vrakrester og olje i vannet i Caland-kanalen i Rotterdam. Det ble også gjort funn av en flyvinge, opplyser en talsperson for havnevesenet til avisen.

Aktiver kart

Brannvesenet har søkt med en undervannsdrone i kanalen, og dykkere har gjort søk ned til 24 meters dyp. Men den sterke strømmen gjør søket vanskelig, og flykroppen er ennå ikke funnet, skriver AD.

Søndag kveld klokken 23.21 var det fremdeles ikke gjort funn av de to personene om bord på flyet, opplyste nødetatene på Twitter.

– Vi antar at det er snakk om en dødsulykke, skriver de.

Norskeid fly

VGs undersøkelser viser at det er snakk om et fly som er registrert i Spania, men har norsk eier.

Flyplassen i Rotterdam opplyser til avisen at registreringsnummeret ikke er kjent for flyplassen eller flyklubbene som er aktive der.

Småflyet forlot ifølge NRK Bergen lufthavn Flesland søndag morgen.

Flyet ble der rett fotografert rett før avgang, mens det fremdeles sto parkert.