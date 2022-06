SØK: Søndag ble det gjort søk i kanalen ved Rotterdam hvor flyet skal ha gått ned.

NRK: Skoleelev fra Bergen savnet etter småflystyrt

Søndag kveld styrtet et småfly i den nederlandske byen Rotterdam. Nødetatene antar at de to personene om bord er omkommet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En skoleelev fra Bergen er savnet etter at et småfly styrtet i Caland-kanalen ved Rotterdam søndag. Flyet tok av fra Bergen samme morgen, skriver NRK.

Ifølge kanalen går den savnede eleven på en ungdomsskole i Bergen.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som så langt ikke kommenterer saken.

Flyet var på vei fra Tyskland til Frankrike da det styrtet i Caland-kanalen i Rotterdam søndag kveld, opplyser nødetatene til avisen AD.

Det ble igangsatt en stor leteaksjon etter at det ble gjort funn av redningsvester, klær, vrakrester og olje i vannet i Caland-kanalen i Rotterdam. Det ble også gjort funn av en flyvinge, opplyser en talsperson for havnevesenet til avisen.

Aktiver kart

Brannvesenet har søkt med en undervannsdrone i kanalen, og dykkere har gjort søk ned til 24 meters dyp. Men den sterke strømmen gjør søket vanskelig, og flykroppen er ennå ikke funnet, skriver AD.

Søndag kveld klokken 23.21 var det fremdeles ikke gjort funn av de to personene om bord på flyet, opplyste nødetatene på Twitter.

– Vi antar at det er snakk om en dødsulykke, skriver de.

Ifølge et registreringsnummer på en av vrakrestene er det snakk om et lite fly, men den eksakte typen er ennå ikke kjent.

Flyplassen i Rotterdam opplyser til avisen at registreringsnummeret ikke er kjent for flyplassen eller flyklubbene som er aktive der.