KAOS: Bilde fra London Gatwick hvor flere passasjerer har måttet sove på gulvet etter innstilte fly.

Går mot andre natt på flyplass-gulvet: − Helt forferdelig

Fly etter fly har blitt kansellert eller utsatt fra London til Stavanger. For Filip og kona førte kaoset til at de gikk glipp av et bryllup.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Til tross for at det fortsatt ikke er klart om det blir noe SAS-streik, skaper blant annet innstilte fly og mangel på personell trøbbel for passasjerer på flere flyplasser i Europa.

Fredag kveld ble Norwegian-flygingen som skulle gå klokken 21.15 fra London Gatwick til Stavanger lufthavn Sola, kansellert.

Lørdag ettermiddag sitter passasjerene fortsatt på flyplassen i påvente av å komme seg hjem. Mange av dem har tilbrakt natten på gulvet. Nå går det mot enda en natt på flyplassen.

– Vi har sittet her i 48 timer uten informasjon om mat og hotell. Alle hotell i London er fullbooket, sier Matteo Vallotto til VG.

– Det er skammelig å se at folk må sove på gulvet, barnefamilier med små barn som gråter og som nå trolig må belage seg på enda en natt.

FORTVILET: Matteo Vallotto er en av de mange norske passasjerene som er fanget i flykaoset på London Gatwick.

– Ingen hjelp å få

Først ble flygningen til Stavanger utsatt med én time fredag kveld. Så kom beskjeden om at flyet ble utsatt til klokken 12 lørdag, før det kom enda en beskjed om at det skulle gå klokken 15, forteller Vallotto.

– Vi satt i flyet fredag kveld i tre timer uten aircondition eller tilgang til vann. Det var helt forferdelig.

Flere får nå beskjed om nye flygninger, enten til Oslo eller København. Men avgangene er først søndag, ifølge Vallotto.

– Det er så elendig av Norwegian. Vi har sittet i telefonkø i to timer og ble sendt til Norwegians informasjonsskranke, men der var det ingen. Det er ingen hjelp å få, fortviler Vallotto.

SØKER INFORMASJON: Filip Johansen og kona Emma skulle etter planen delta i bryllup lørdag. I stedet fikk de tilbringe natten på gulvet på Gatwick.

Vrakte bryllupsplaner

Filip Johansen og kona Emma skulle også reise til Stavanger med det aktuelle flyet fredag kveld, for å delta i et bryllup lørdag.

De fikk heller ikke booket seg inn på hotell, og måtte derfor også sove på flyplassen natt til lørdag.

– Vi har fått en ny flygning søndag klokken 10 til København. Så det blir en ny natt med kamp om hotellene. Så langt er alle hotellene vi har kontaktet fullbooket.

Senere lørdag ettermiddag forteller imidlertid Filip at de har vært heldige å få hotellrom for natten.

– Da jeg gikk ned for å sjekke, informerer mannen i skranken meg om at det var en annen gjest som ville se på rommet før han booket. I den lille tiden han gjorde det, så fikk jeg booket det. Nå må han finne et annet sted å sove. Mange andre er ikke like heldige som oss.

– Kaos

– Hvordan vil du beskrive situasjonen nå?

– Det er kaos. Barn griner og mange sitter i telefoner for å prøve å booke hotell. Folk er frustrerte over hvordan man skal komme seg hjem. Ingen har lyst til å sove på gulvet en natt til, sier Filip Johansen.

– Hvilken informasjon har dere fått fra Norwegian?

– Det er veldig begrenset. De sier at vi kan gå til gaten for informasjon, men ved gaten får vi beskjed om å ta kontakt med Norwegian da de ikke har noe mer informasjon.

– Beklager

Kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian sier til VG at årsaken til at de måtte utsette flygningen fredag kveld, skyldtes en teknisk feil på flyet.

– Vi hadde håp om at vi skulle klare å rette opp i feilen over natten for å kunne fly passasjerene våre hjem neste dag, men delen vi trengte for å fikse flyet ble forsinket og vi ble derfor nødt til å kansellere flygingen.

Glorvigen sier at deres kundeservice gjør så godt de kan med å ta hånd om berørte passasjerer. Og at dersom passasjerene blir nødt til å overnatte som følge av kanselleringen, skal de få dette dekket.

– Mange av hotellene i nærheten av Gatwick er dessverre fullbooket, men vår kundeservice jobber så godt de kan med å skaffe hotell til alle berørte passasjerer for natten. Vi forstår at dette er en frustrerende situasjon for berørte passasjerer, og vi beklager dette.