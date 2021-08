SPESIALENHETEN: Påtalemyndigheten mener politimannen fra Sør-Øst politidistrikt har misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med tre kvinner. Her ved Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker i Vestfold tingrett tirsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Kvinnens forklaring: Hadde sex med tiltalt politimann på politistasjon

Kvinnen hevder at den tiltalte politimannen prøvde å ha sex med henne mens hun gråt. Han skal rett før ha gitt henne beskjed om at en voldelig kjæreste var ute av fengsel.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag møtte politimannen i Vestfold tingrett, tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg en rekke samleier med kvinnen over flere år.

I denne perioden skal kvinnen ha hatt et rusproblem.







Kvinnen forklarer i retten at møtene med politimannen startet med at hun hadde behov for voldsalarm på grunn av voldelige relasjoner. Hun sier mannen kom hjem til henne flere ganger for å sjekke den. Siden skal de ha hatt seksuell omgang hos kvinnen.

Hun sier videre at politimannen ga henne informasjon om når de voldelige relasjonene hennes var inne eller ute av fengsel.

– Så jeg kunne holde meg inne. Det var betryggende for meg, sier kvinnen fra vitneboksen.

Ifølge kvinnen skal politimannen ved en anledning ha møtt henne og gitt beskjed om at en av relasjonene hennes var ute av fengsel, noe som gjorde henne redd. Da skal politimannen ha prøvd å ha sex med henne, forklarer kvinnen i retten.

– Da tenkte jeg «herregud ikke nå, jeg sitter og griner for faen».

– Sex på politistasjonen

Påtalemyndigheten mener politimannen misbrukte sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre kvinner.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge tiltalen skal politimannen fra Sør-Øst politidistrikt i perioden oktober 2015 til våren 2019 ha hatt samleier med kvinnen i hans hjem, hennes og på en politistasjon.

I denne perioden skal kvinnen ha gitt opplysninger om et narkotikamiljø.

I retten forklarer kvinnen at hun en gang møtte politimannen på politistasjonen før hun skulle videre på en fest. Hun beskriver det som en avhørslignende situasjon.

Mannen skal ha tatt seg en kaffekopp, mens hun fikk helle sprit i sin, sier kvinnen. Etterpå skal de, ifølge kvinnens forklaring, ha hatt seksuell omgang på et kontor.

Kvinnen oppfattet politimannen som en svært hyggelig fyr som ivaretok henne i starten, og sier det virket som han genuint brydde seg om henne. Etter hvert skal mannen ha blitt pågående og masete.

– Han har aldri slått meg eller noe sånt, som jeg har vært vant til. Hvem som helst som behandlet meg litt fint, syntes jeg var veldig ... ja.

Slapp å være redd

Politimannen har vært etterforsker i en rekke saker der den rusavhengige informanten hadde status som fornærmet, vitne, siktet og mistenkt eller domfelt.

– Jeg har prøvd å fortrenge dette. Jeg har skammet meg, og var livredd for at noen skulle få vite om det, sier kvinnen om forholdet til politimannen.

I tiltalen står det at politimannen «kjente hennes problematiske samlivsforhold og avhengighet av rusmidler, hvilket gjorde det lettere å utnytte posisjonen som polititjenesteperson for å oppnå den seksuelle kontakten».

– Jeg tenkte at jeg får jo info, så jeg slipper å gå og være redd hele tiden, sier kvinnen.

– Han har egentlig bare fått meg i sin hule hånd og misbrukt det grovt. Han visste at jeg var syk og narkoman, så hvem skulle tro på meg liksom.

Benekter sex

Rettssaken mot politimannen startet mandag, hvor den første kvinnen vitnet i Vestfold tingrett.

Spesialenheten for politisaker ble første gang varslet av politiet i Sør-Øst i 2019.

– Han benekter å noen gang ha hatt sex med disse kvinnene. Det er ikke DNA- eller tekniske bevis for dette, sa hans forsvarer Steinar Thomassen i retten mandag.

NEKTER STRAFFSKYLD: Mannens forsvarer Steinar Thomassen sier at politimannen benekter å noen gang ha hatt sex med de fornærmede kvinnene. Foto: MATTIS SANDBLAD

Flere av tidspunktene det hevdes at politimannen har vært med de fornærmede kvinnene, kan forsvareren bevise at han var andre steder, sa Thomassen til VG søndag kveld.

Politimannen er også tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten, ved å ha varslet kvinnen om en ransaking. Spesialenheten fant også en ulovlig revolver hjemme hos mannen, samt større mengder ammunisjon.

Videre er politimannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen mot seg selv. Han skal ha foreslått for kvinnen at de skulle samkjøre forklaringer, og si at de ikke hadde hatt seksuell omgang, for så å ha truet kvinnen med at han ville tyste til det kriminelle miljøet om kvinnens kontakt med politiet.

Også en annen av de fornærmede kvinnene skal, ifølge tiltalen, ha blitt bedt om å lyve til Spesialenheten.