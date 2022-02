Forsvarsministeren avbryter reise: − Ikke gode signaler som kommer nå

BRUSSEL (VG) Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) har brått endret sine reiseplaner på grunn av den anspente situasjonen i Ukraina, og reiser hjem til Oslo torsdag kveld.

Enoksen skulle etter planen delta på den store sikkerhetskonferansen i München fredag til søndag, men reiser nå hjem «for å være tilgjengelig for beslutninger slik situasjonen er», som han sier til norsk presse i Brussel.

På spørsmål om han reiser eller avlyser, svarer hans presserådgiver Sissel Kruse Larsen:

– Vi vurderer dette fortløpende.

Han sier at situasjonen mellom Russland og Ukraina er forverret gjennom de siste to dagene, når Russland har meldt at de vil trekke tilbake styrker, men Natos etterretning tyder på det motsatte.

– Det er ikke gode signaler som kommer nå, sier Enoksen.

– Men la oss håpe at Russland fremdeles er interessert i dialog og holde møter, men det ser ikke bra ut, legger han til.

Forsvarsministrene i Nato har avsluttet et to dager langt møte i Brussel. På siste del av møtet var også forsvarsministrene fra partnerlandene Ukraina, Georgia, Sverige og Finland til stede.

– Enhver avgjørelse rundt medlemskap i Nato er forbeholdt allierte, ingen andre, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel torsdag og fortsetter:

– Retten for alle nasjoner til å velge sin egen vei, er fundamental for europeisk og transatlantisk sikkerhet. Og det må bli respektert. Vi kan ikke akseptere en utvikling med interessesfærer hvor mektige land bestemmer over andre.

Utenriksdepartementet opplyser torsdag ettermiddag at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil delta på konferansen i München som planlagt. Også Natos generalsekretær er påmeldt Sikkerhetskonferansen i Munchen, som starter fredag ettermiddag.

– Jeg tror alle er bekymret nå. En konflikt mellom Russland og Ukraina vil åpenbart ha store konsekvenser for hele Europa. Det uttrykkes sterk bekymring fra samtlige som er til stede. Det gjøres også fra norsk side. Det er ingen god situasjon vi står i, sier Enoksen.

Biden: Høy risiko for invasjon

USAs president Joe Biden sier at risikoen for en russisk invasjon er veldig høy, og at det ikke er planlagt noen samtaler med Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters.

– Enhver indikasjon tilsier at de er forberedt på å gå inn i Ukraina, sier Biden ifølge nyhetsbyrået.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti melder torsdag at den amerikanske viseambassadøren Bartle Gorman er utvist fra landet. De venter nå at amerikanske myndigheter skal svare på utvisningen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det uklart hva som er årsaken til utvisningen.

RIA opplyser at Gorman hadde gyldig visum, og har befunnet seg i Russland i mindre enn tre år.