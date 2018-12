Nytt NASA-opptak: Her er de første lydene fra Mars

NYHETER 2018-12-08T06:10:45Z

En mørk pulserende lyd er lyden av vind på Mars, som NASA nå deler fra romsonden Insight.

«Is there life on Mars ?» sang David Bowie i 1971. NASAs ferskeste undersøkelser svarer kanskje ikke på artistens spørsmål, men de kan nå konstatere at det er vind på planeten.

Romsonden har tatt opp en mørk, vibrerende buldring som skal være vind på mellom fem og syv meter per sekund. Sondens sensorer var ikke laget for å ta opp lyd, men en lufttrykkmåler og seismograf klarte å fange opp vibrasjonene fra vinden som strøk over solpanelene.

Lydene ble tatt opp 1. desember.

– Å ta opp disse lydene var en ikke planlagt bonus. Men et av målene med oppdraget er å måle bevegelser på Mars, noe som naturlig nok inkluderer bevegelser fra lydbølger, sier Bruce Banerdt, som er forskningssjef for NASA-prosjektet.

Nysgjerrig? Her er NASAs detaljerte kalender for Insight.

Viktige undersøkelser

I sommer ble det funnet en undersjøisk innsjø på Mars, som gjør at forskerne mener det er større muligheter for at det faktisk finnes liv på planeten .

Romsonden skal etter planen utføre undersøkelser som er avgjørende for planene om å sende mennesker til Mars innen 2030.

Oppdraget til Insight er å foreta målinger av blant annet temperatur. I tillegg til å bore fem meter inn i planetens kjerne, skal en seismograf føle etter jordskjelv, meteorittnedslag og annet som kan ryste planeten. Mars' rotasjon skal måles nøyaktig, det samme skal været på landingsstedet ved Mars' ekvator.

Full jubel

Å lande på Mars er slettes ingen lett oppgave. Jubelen sto derfor i taket i kontrollrommet til NASA, da den amerikanske romsonden landet på Mars 26. november, seks måneder etter at den ble skutt opp fra California.

Prislappen for Insight er på nærmere ni milliarder kroner. Romsonden skal være på mars frem til 24. november 2020, og på den tiden er det ventet at den vil få med seg rundt 100 jordskjelv.

Første gang NASA lyktes med en kontrollert landing på Mars, var i 1976.