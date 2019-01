– Utroskapen er dopet mitt

Til daglig lever kvinnen i 30-årene et vanlig A4-liv med jobb, barn og mann - men forteller at hun gjentatte ganger har vært utro i løpet av over ti års ekteskap. – Med første barnet var jeg ikke sikker på om det var hans engang.

Ny undersøkelse viser hvor mange som har vært utro - og hvor i landet flest har bedratt sin kjære.