Nå: Brett Kavanaugh til frontalangrep - hevder seg utsatt for svertekampanje

OSLO/NEW YORK (VG) Brett Kavanaugh kastet manus og gikk til et kraftig og høylytt motangrep. Spørsmålet er om det kan redde ham etter Christine Blasey Fords sterke vitnemål.

Publisert: 27.09.18 21:13 Oppdatert: 27.09.18 22:34

Hun møtte i Senatets justiskomité for å forklare seg om Brett Kavanaugh, den konservative dommeren Trump håpet skulle få den ledige plassen i amerikansk høyesterett. I tre timer fortalte hun gråtkvalt om et angivelig voldtektsforsøk , gjennomført av Kavanaugh, i skoledagene tilbake på 80-tallet.

De sterke skildringene lot til å overbevise flere. Fox News-anker Chris Wallace kalte det «ekstremt emosjonelt, ekstremt rått og ekstremt troverdig» på direktesendt TV. VGs Anders Giæver beskrev det som «knusende» .

– Et sirkus

– Mitt navn er totalt og permanent ødelagt. Dette er en nasjonal skam, sier en tydelig preget Kavanaugh i sin innledning.

Han har forkastet den forberedte talen som er kjent fra før, og har skrevet et nytt, og oppsiktsvekkende aggressivt, innlegg:

– Dette er et sirkus. Konsekvensene vil bli med oss i flere årtier. Dette groteske og koordinerte karakterdrapet vil skremme kompetente og gode mennesker fra å tjene landet sitt.

– Jeg frykter for fremtiden, fortsetter han.

Han peker blant annet på «en hevn for Clinton-familien» og et vanvidd på venstresiden som årsakene til at han nå står anklaget for seksuelle overgrep.

Bak ham sitter kona Ashley og tørker sine egne tårer.

– Jeg sverger, foran Senatet og nasjonen, foran min familie og Gud, at jeg er uskyldig med tanke på denne anklagen, sa en beveget Kavanaugh.

Sier det kan ha vært noen andre

Flere amerikanske medier har rapportert at Trump var misfornøyd med Kavanaughs opptreden i et intervju med Fox News tidligere i uken. Trump skal ha ment at Kavanaugh var for svak.

Trump ringte Kavanaugh onsdag og skal angivelig ha bedt ham om å gå til krig mot beskyldningene.

Ifølge en journalist i Washington Post er Trump henrykt over Kavanaughs følelsesmessige forsvarstale.

Presidentens reaksjon er ennå ikke offentlig kjent, men sønnen hans er en vel så ivrig Twitter-bruker, og er tydelig fornøyd:

Kavanaugh sier han ikke tviler på at Christine Blasey Ford ble overfalt slik hun beskriver, men sier det må ha vært noen andre som sto bak.

– Jeg har ikke gjort dette. Mot henne, eller mot andre. Jeg er uskyldig, sier Kavanaugh.

I et segment gikk Kavanaugh direkte til angrep på de demokratiske senatorene i komiteen.

Han skylder også på liberale interessegrupper som han mener forsøker å blokkere Donald Trump og han selv.

Han bærer ikke nag til Ford, sier han, og forteller at hans ti år gamle datter ba for henne og familien hennes kvelden før den avgjørende høringen.

Historien om datteren gjør at Kavanaugh nesten mister kontrollen, og han må kjempe mot tårene før han fortsetter gjennomgangen av sin lange karrière i amerikansk rettsvesen.

Kalender-forsvar

Som ventet presenterer Kavanaugh sin detaljerte kalender for den aktuelle perioden, som et bevis på at han ikke kunne vært til stede på festen der Ford hevder han forsøkte å voldta henne.

Hans far startet tradisjonen, som en kombinert dagbok og kalender, forteller han.

– En organisert fyr, for å si det mildt, sier Kavanaugh, og må igjen ta en pause.

Så, mens han snakker om hvordan faren pleide å fortelle om hendelser, milepæler og triumfer fra sin egen kalender, begynner Kavanaugh for alvor å gråte.

– Min er ikke så bra som min fars, sier han hulkende.

Kavanaugh: Å drikke øl er ikke voldtekt

Kavanaugh har beskrevet seg selv som en from og hardtarbeidende jomfru , og forsøkt å underspille hvor mye han drakk.

En rekke personer som kjente ham tidligere, inkludert kvinnene som har anklaget ham for overgrep, har tegnet et bilde av en ung mann som tilhørte et elitemiljø der store mengder alkohol og utagerende oppførsel var vanlig.

Under høringen innrømmer Kavanaugh at han likte øl, og at han noen ganger drakk for mye. Men, sier han, aldri så mye at han fikk black-out.

– Det er en tydelig linje mellom å drikke øl, som jeg gladelig og helhjertet omfavner, og voldtekt. Jeg har aldri voldtatt, sier Kavanaugh, som også sier at å forklare det som skjer for sine døtre er «det vanskeligste han har gjort i livet sitt».

På spørsmål fra den demokratiske komité-nestlederen Dianne Feinstein om hvorfor han ikke har bedt om en FBI-etterforskning, svarer Kavanaugh at han allerede dagen etter at beskyldningene kom frem, ønsket en høring i Senatet slik at han kunne få renvasket sitt navn.

Men han svarer ikke på hvorfor han ikke ber om at politiet etterforsker saken.

– Det er en vits. Dette er en farse, sier Kavanaugh, som heller ikke svarte konkret på aktor Mitchells spørsmål om hva han anser er for mye øl å drikke. Han virket irritert over spørsmålene.

– Jeg vet ikke. Det som diagrammet sier, blod- og alkoholskjemaet, svarer Kavanaugh kort.

Like etter ba hans advokater om at han fikk en pause.

– Latterliggjør meg

Slik som i utspørringen av Christine Blasey Ford tidligere på dagen har de 21 senatorene i komiteen fem minutter hver. Tilsynelatende gir de elleve republikanerne sin tid til en ekstern, profesjonell aktor som tilhører sitt eget parti.

Kavanaugh lar seg tydelig påvirke av spørsmålene. Han havner i munnhuggeri med den demokratiske senatoren fra Vermont.

– Nei, jeg skal snakke om videregående, hvis du skal sitte der og latterliggjøre meg, sier Kavanaugh på spørsmål om den omstridte årboken.

Mye på spill

Om Kavanaugh får jobben som høyesterettsdommer, vil 53-åringen kunne sitte der resten av livet. Dermed vil han kunne prege noen av de aller mest sentrale spørsmålene i amerikansk politikk.

Blir han valgt får også domstolen et rent konservativt flertall.

Som senatorene har understreket flere ganger er det ikke en rettsprosess, men et spørsmål om Kavanaugh egner seg til livstidsembetet.

– Et jobbintervju, sa demokratenes topp i komiteen, Dianne Feinstein.

– Et jobbintervju, sa demokratenes topp i komiteen, Dianne Feinstein.