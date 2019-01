RØD BEREDSKAP: Alle sykehusene i Helse Sør-Øst er rammet av dataproblemer fredag kveld. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Kritiske datasystemer nede på alle sykehusene i Helse Sør-Øst

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst er rammet av dataproblemer og pasienjournaler skrivers nå for hånd hos Oslo universitetssykehus.

– Det er dataproblemer på flere sykehus. Hva det skyldes vet jeg ikke. Det er Sykehuspartner som drifter IKT-systemene for oss, sier Knut Albert Solem, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst til VG.

– Alle sykehusene i Helse Sør-Øst er rammet, legger han til.

Sykehuspartner bekrefter problemene.

– Det stemmer at det er flere kristisk tjenester som er utilgjenglig for brukerne i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner har gått i bedredskap og satt på sine beste ressurser for å drive feilsøking og kartlegge omfang, sier kommunikajsonssjef Trude Julie Dommerud i Sykehuspartner.

Skriver pasientjournaler for hånd

Hendelsen skjedde i ettermiddag.

– Kan dere si noe om når dere forventer at systemene er oppe igjen?

- Vi kan ikke si noe om estimert oppetid, vi er ikke der ennå, sier Dommerud.

– Er det snakk om et russisk hackerangrep?

– Det har vi ingen indikasjon på. Vi jobber nå med feilsøking og med å få systemene opp å gå, sier Dommerud.

Ved Oslo universitetssykehus skrives nå pasientjournalene for hånd.

– Det er pasientjournalystemet vårt, DIPS, som er nede og det gjelder hele Helse Sør-Øst. Vi har gått i grønn beredskap, sykehuspartner er i rød beredskap, sier Hedda Holt, pressevakt ved Oslo universitetssykehus, til VG.

Rød beredskap betyr at alle ressurser er satt inn for å løse situasjonen, skriver NTB.

Grønn beredskap ved Oslo universitetssykehus betyr at det er etablert en liten beredskapsledelse som forsterker noen funksjoner, i dette tilfelle IKT-seksjonen.

