MENER FOLK BØR BEHOLDE MUNNBINDET: Professor emeritus i sosialmedisin, Steinar Westin, er fullvaksinert – men går fremdeles med munnbind i butikken. Det mener han er viktig. Foto: Thor Nielsen

Advarer mot å kaste munnbindet: − Et kjempeviktig tiltak mot smitte

Det er ikke lenger noe nasjonalt råd om å bruke munnbind i Norge, men eksperter råder nordmenn til å beholde munnbindet på. Unødvendig mange har blitt smittet i Norge fordi det har vært munnbind-motstand, mener professor.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag meldte VG at det ikke lenger er et nasjonalt munnbind-påbud i Norge. Etter hvert vil ulempen ved å bruke munnbind bli større enn den eventuelle nytten, mener FHI-overlege Bjørn Gunnar Iversen.

Siden har flere kommuner meldt at lokale munnbindråd oppheves.

Tirsdag ettermiddag fortalte byrådsleder Raymond Johansen i Oslo at kravet om munnbind på butikker, restauranter og kafeer oppheves, men krav om munnbind i kollektivtrafikk og taxi vil fortsatt gjelde.

Likevel ber fagpersoner folk om å holde på munnbindet.

– Munnbind er et kjempeviktig tiltak for beskyttelse. Noen sprer mye virus, andre lite, men vi vet ikke hvem, sier professor emeritus i sosialmedisin, Steinar Westin, til VG.

Smitteoverføringen av coronaviruset skjer ikke bare gjennom dråpesmitte, men også såkalte aerosoler (ørsmå partikler) – og da blir munnbindet viktig, forklarer Westin:

– Dette gjelder spesielt den indiske varianten.

IKKE LENGER ET RÅD: Det er ikke et nasjonalt råd om munnbind-bruk fra FHI nå. Foto: Gorm Kallestad

– Aldeles merkelig

Mandag droppet danskene munnbindet nesten overalt. Westin er spent på konsekvensene av dette.

– Hvorfor de gjør dette i Danmark, vet jeg ikke. Jeg synes det er aldeles merkelig, sier Westin.

Selv om Westin er fullvaksinert, tar han fremdeles på seg munnbindet på butikken.

– Som et allment beskyttelsestiltak mener jeg at munnbind er viktig. Og jeg bruker munnbind selv om jeg er vaksinert, kanskje mest for å holde moralen oppe i butikkene.

Mener vaksinerte bør akseptere munnbind

De som er vaksinerte bør også gå med munnbind, mener professor Anne Spurkland:

– Vaksinerte er rimelig godt beskyttet mot å bli smittet og alvorlig syke, men det er ingen

garanti for at viruset ikke kan komme innom kroppen og hoppe videre til neste person. Derfor bør selv de som er vaksinerte akseptere at man fortsatt bruker munnbind.

Hun er også immunolog og forfatter av boken «Frisk nok! Håndbok i immunforsvar».

– Jeg mener munnbind er et lite inngripende tiltak som har vist seg å ha bra effekt. Det er gode holdepunkter for at munnbindene har redusert spredningen av smitte ganske mye, sier Spurkland til VG.

PROFESSOR: Anne Spurkland. Foto: Mattis Sandblad

Nå har det begynt å komme noe vitenskapelig dokumentasjon på at munnbind begrenser

smitte, forklarer Spurkland.

– Steder der det er vanskelig å holde avstand, er det faktisk et poeng å bruke munnbind. Kollektivtransport er et opplagt sted der det er lurt.

Hvis munnbindet kan være med på å holde samfunnet åpent, må det være greit, sier Spurkland.

– Vi er fortsatt der at halvparten av oss ikke er vaksinert.

– Unødvendig mange har blitt utsatt for smitte

Bruk av munnbind er et av de viktigste virkemidlene for å kontrollere spredningen av viruset, mener professor i mikrobiologi og infeksjonsforebygging, Jörn Klein.

Han anbefaler sterkt å ikke kaste munnbindet i Norge ennå, og å bruke det i for eksempel butikker.

– Det er et rimelig tiltak, selv om det ikke er spesielt hyggelig om sommeren. Vaksinerte mennesker er beskyttet mot alvorlig sykdom, men det er ikke mennesker uten immunitet eller uten fullstendig vaksinasjon. Dette handler først og fremst om tredjepartsbeskyttelse, sier Klein til VG.

I motsetning til i Asia, der kirurgiske munnbind er en del av gatebildet, var det lenge ingen som tenkte på munnbindbehovet i Norge, forklarer Klein.

– Unødvendig mange har blitt utsatt for smitte på grunn av en ubegrunnet motstand til munnbind i helsevesenet.

Det var ikke før i høst at munnbind ble påbudt i Norge.

FHI har vært bekymret for ulemper ved munnbind som feilbruk, falsk trygghetsfølelse, tilskitning, kostnader og ubehag ved å ha det på.

– Påstandene om at munnbind fører til mer smitte, fordi man smitter seg selv, har blitt tilbakevist i flere studier. Man kan ikke fjerne et effektivt smitteverntiltak, men man må bruke ressursene på opplæring til riktig bruk av munnbind, sier Klein.