KAN BLI LETTELSER: Hovedstaden kan snart fortsette gjenåpningen ytterligere. Bildet viser fra høyre Anna Karenina, Nebojsa Perisic, Malik Mahic som feiret en av sommerdagene i Oslo etter at kranene åpnet 26. mai. Foto: Jil Yngland

Opplysninger til VG: Ligger an til å åpne for skjenking til midnatt i Oslo

Oslo ligger an til å droppe lokale corona-restriksjoner og følge de nasjonale, med ett unntak, får VG opplyst.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det formelle vedtaket vil først bli gjort i et byrådsmøte tirsdag før pressekonferansen med byrådsleder Raymond Johansen, som er klokken 17. VG vil følge pressekonferansen.

Men VG får opplyst at byrådet nå ligger an til å innføre en lokal skjenkeregel, hvor alkoholserveringen blir utvidet fra klokken 22 til 24. Det vil i så fall si at dersom den nasjonale skjenketiden utvides ytterligere, vil Oslo-byrådet holde fast på midnatt.

Utenom dette ligger byrådet an til å droppe lokale corona-restriksjoner, men heller følge de nasjonale, får VG opplyst.

Det betyr i så fall at det ikke lenger blir forbudt med flere ti gjester i private hjem, slik regelen i Oslo er i dag - men at det blir en anbefaling, slik det er nasjonalt.

Mens det i dag er forbudt for voksne å drive innendørs, organisert idretts- og fritidsaktivitet, er dette tillatt for inntil 10 personer i de nasjonale reglene.

I Oslo er også barnehagene og skolene på gult nivå, mens voksenopplæringen er på rødt. Nasjonalt er det ingen samordnet regel om hvilket fargenivå skoler og barnehager skal holde, utover at kommunene skal bruke trafikklysmodellen og tilpasse tiltaksnivået etter smitten lokalt.

Stadig lavere smittetall

Mandag skrev VG at Oslos helsebyråd ville vurdere ytterligere lettelse tidlig i neste uke. Denne uken kan hovedstaden for første gang på ni måneder få færre enn 300 smittetilfeller på en uke.

Flere regjeringskilder har dessuten bekreftet overfor VG at det kan komme nyheter knyttet til gjenåpningen av Norge senere denne uken - som følge av både smittesituasjonen med synkende smittetrend og at en større andel av befolkningen begynner å bli vaksinert.

