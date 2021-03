JOBBER HJEMMEFRA: Erna Solberg tok tirsdag ettermiddag tatt en coronatest etter smitte hos nær medarbeider. Foto: Heiko Junge

Statsminister Erna Solberg med negativ coronatest

Statsminister Erna Solberg måtte forlate Statsministerens kontor i dag da en av statssekretærene har fått påvist covid-smitte. Sent i kveld fikk hun testsvaret og det viste at hun ikke er smittet.

Statsministeren måtte tirsdag ta en coronatest og sendt hjem for må jobbe frem til testen var avklart.

Grunnen var at hennes nære kollega, statssekretær Audun Rødningsby (V) hadde testet positivt for corona.

– Statssekretæren har ikke hatt nærkontakter på kontoret. Statsministeren har ikke symptomer og har ikke vært nærkontakt med Rødningsby. I ettermiddag fikk statsministeren et varsel i smittestopp-appen. Vi antar at det skyldes at statsministerens og statssekretærens telefoner har ligget ved siden av hverandre utenfor et møterom, for på SMK har vi en del møter uten telefon. Vi kan imidlertid ikke være helt sikre på at varslet i appen skyldes smitten til Rødningsby. Derfor har statsministeren i ettermiddag tatt en koronatest, for sikkerhets skyld. Hun vil jobbe hjemmefra frem til hun har fått svar på testen, og har derfor avlyst et par avtaler onsdag, skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en SMS til VG.

Her er prøvesvaret Foto: Instagram

Solberg presiserer at hun ikke hadde noen symptomer.

– Vi har hatt en gjennomgang av hvem som kunne være nærkontakter på kontoret. Vi opererer med to meter avstand og sitter langt unna hverandre på møter. Så jeg føler det skal godt gjøres, sa hun til NTB.

SMITTET: Audun Rødningsby (til venstre) har fått påvist covid-smitte. Her fra et tidligere møte i Regjeringen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ingen satt i karantene

Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved SMK, sa til VG at de ikke visste når Solberg vil få prøvesvaret. Men allerede i noen timer etterpå, var det klart at hun fikk svaret «Koronavirus ikke påvist»

– Er det andre på SMK, for eksempel i embetsverket, som er satt i karantene?

– Ingen på SMK er satt i karantene på grunn av Rødningsbys positive prøvesvar, sier Hjukse til VG.

Hun sier også at Audun Rødningsby ikke har noen nærkontakter på SMK.

– Eventuelle andre nærkontakter er et forhold mellom han og Oslo kommune, sier Hjukse.

Erna Solberg hadde også et telefonmøte med USAs visepresident Kamala Harris i dag og hun la tirsdag kveld ut denne Twitter-meldingen om møtet:

«Jeg har snakket med Norges statsminister Erna Solberg. Vi diskuterte viktigheten av å stå sammen om menneskerettigheter, klimaet, forsvar, utvikling og helsevesen - spesielt for kvinner og jenter. @POTUS (president Joe Biden, red.anm) og jeg er takknemlig for vennskapet med Norge og vår forpliktelse for våre felles verdier.»