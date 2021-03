JOBBER HJEMMEFRA: Erna Solberg har tirsdag ettermiddag tatt en coronatest og vil jobbe hjemmefra fram til testen er avklart. Foto: Heiko Junge

Erna Solberg coronatestet etter smitte på nær medarbeider

Statsminister Erna Solberg måtte forlate Statsministerens kontor i dag da en av statssekretærene har fått påvist covid-smitte.

Statsministeren har tirsdag ettermiddag tatt en coronatest og vil jobbe hjemmefra fram til testen er avklart.

Grunnen er at hennes nære kollega, statssekretær Audun Rødningsby (V) har testet positivt for corona, får VG opplyst.

– Statssekretæren har ikke hatt nærkontakter på kontoret. Statsministeren har ikke symptomer og har ikke vært nærkontakt med Rødningsby. I ettermiddag fikk statsministeren et varsel i smittestopp-appen. Vi antar at det skyldes at statsministerens og statssekretærens telefoner har ligget ved siden av hverandre utenfor et møterom, for på SMK har vi en del møter uten telefon. Vi kan imidlertid ikke være helt sikre på at varslet i appen skyldes smitten til Rødningsby. Derfor har statsministeren i ettermiddag tatt en koronatest, for sikkerhets skyld. Hun vil jobbe hjemmefra frem til hun har fått svar på testen, og har derfor avlyst et par avtaler onsdag, skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en SMS til VG.

