UTBRUDD: Byggeplassen tilknyttet nytt Stordalen-hotell på Solli plass i Oslo ligger i bydelen Frogner. Onsdag ble det på ny gjennomført massetesting, etter at det så langt har blitt påvist rundt 50 smittetilfeller siden 8. februar. Foto: Martin Solhaug Standal

Lokalpolitikere vil stenge byggeplasser med mye smitte

Bydel Frogner i Oslo ber om at skal være mulig å stenge byggearbeidsplasser hvor det er påvist mye smitte.

Oppfordringen til byrådet kommer etter at antallet smittede på byggeplassen til et Stordalen-hotell på Solli plass økte til 50 mandag.

Tirsdag stemte flertallet av lokalpolitikerne i bydel Frogner, hvor det bor 59.000 mennesker, for at byrådet iverksetter forskrifter som pålegger stans i arbeidet i 10 dager på byens byggearbeidsplasser som har tilfeller av litt større smitteutbrudd.

Lokalpolitikerne viser til at mange har måttet tåle innstramninger i aktiviteten sin.

– Det må også slike byggearbeidsplasser tåle, selv om det kan gå ut over fremdrift i ferdigstilling av prosjekt, heter det i forslaget fra Tore Wilken Nitter Walaker (V), som ble vedtatt med fem mot fire stemmer.

Bygg- og anleggsbransjen i Oslo fikk tirsdag en ny forskrift for ivaretagelse av smittevern som gjelder til og med 23. mars.

Den viktigste bestemmelsen i forskriften at det hovedsakelig ikke skal være mulig å jobbe flere steder for å unngå smittespredning på og mellom byggeplasser, men den sier ikke noe om nedstenging av byggeplasser med smitte.

– Risikoen kjempestor

Walaker sier til VG at mange som jobber på byggeplasser benytter seg av de samme matbutikkene som lokalbefolkningen, for eksempel Kiwi og Rema som ligger i nærheten av Stordalen-hotellet som bygges ved Solli Plass.

– Risikoen for at smitte blant arbeiderne brer seg til lokalbefolkningen er kjempestor. Jeg synes det er foruroligende at man ikke kan stenge ned byggeplasser med mange hundre arbeidstagere og mange underentreprenører når det er påvist mye smitte. Selv jobber jeg i en statlig virksomhet hvor jeg er pålagt å ha hjemmekontor for å redusere mobilitet og ikke reise kollektivt, sier Walaker.

Han mener alle må bidra for å få ned smitten, også byggebransjen.

– For at vi skal føle at det vi bidrar med har noen verdi må vi føle at alle andre bidrar med noenlunde det samme. Det er det som er dugnad, ikke at enkelte isolerer seg og andre peser på.

Massetester

På byggeplassen til Stordalen-hotellet var antallet positive tester mandag cirka 50 av totalt 350–400 tester. Daglig jobber det rundt 250 arbeidere på byggeplassen.

Endre Persen, konserndirektør for HMS og kommunikasjon hos hovedentreprenøren Hent, opplyser at de onsdag gjennomførte massetesting på selve byggeplassen.

– 215 ble testet, sier han til VG. Søndag formiddag har bedriften ennå ikke fått noe samlet resultat på denne massetestingen fra kommunen, og Persen kjenner ikke til om arbeiderne eventuelt har fått tilbakemeldinger enkeltvis.

– Kan det være aktuelt å stenge byggeplassen til dere har kontroll på smitten?

– Vi forholder oss til rådene fra smittevermyndighetene, sier Person, og legger til at de vil se an resultatene fra onsdagens massetesting og høre hva smittevernmyndighetene anbefaler når disse foreligger.

Bydeler kan avgjøre

Bydelene kan selv vedta stenging av byggeplasser, ifølge smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen. Etter utbruddet ved hotell-byggeplassen på Solli plass, har helseetaten i Oslo bistått bydel Frogner i vurderingen av hvilke tiltak som burde iverksettes.

– Det er helseetaten, og meg som smittevernoverlege, som har ansvaret sammen med bydelen for å avgjøre stenging i dette tilfellet. Vi har fulgt saken tett sammen med bydelen, og har vurdert som de at slik smittesituasjonen på den aktuelle byggeplassen er per nå at det ikke nødvendig å stenge helt ned. Men vi vurderer saken fortløpende og er klare til å iverksette tiltak som blant annet stenging dersom det skulle bli nødvendig, skriver Hagen i en e-post til VG.

Ville ikke stengt ned uten dialog

Bydelsdirektør i Frogner, Odd Rune Andersen, sier at de ikke hadde gjort en slik avgjørelse uten dialog med helseetaten i Oslo kommune.

– I henhold til smittevernloven har bydelene ved bydelsoverlegen fullmakt til å gripe inn i pågående smitte tilsvarende vi gjør når deler av barnehager/skoler stenges ned og folk settes i isolasjon/karantene. Derfor setter vi også bygningsarbeidere tilsvarende i karantene/isolasjon, skriver Andersen i en e-post til VG.

– Derimot å stenge ned en stor arbeidsplass med et stort antall arbeidere ut fra et preventivt hensyn er noe annet. Ut fra antall smittede og hvordan dette følges opp, har situasjonen ennå ikke utviklet seg med en nødvendighet å stenge totalt ned. En slik vurdering vil i så fall bli løftet fra bydel til smittevernoverlegens enhet i helseetaten for en vurdering da dette vil få store konsekvenser også for andre deler av byen. Dermed vil nok ikke en enkelt bydel gjøre dette uten dialog med helseetaten.