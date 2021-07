HETSES: Politikeren har mottatt en rekke meldinger på nett hvor hun hetses grovt. Foto: Jil Yngland

To forelegg etter hets mot Lan Marie Berg

Politiet har den siste tiden etterforsket en rekke ytringer mot MDG-politikeren.

Av Emil Mogård

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oslo statsadvokatembete har gitt ordre om utstedelse av to forelegg for hensynsløs atferd overfor Berg, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

VG har tidligere omtalt flere tilfeller av netthets mot den profilerte politikeren for Miljøpartiet De Grønne Lan Marie Berg.

Noen har oppfordret til grov vold mot politikeren, og den massive hetsen fikk flere av hennes politikerkollegaer til å se rødt.

Politiet opplyser at det til sammen er opprettet tre straffesaker. De mistenkte er avhørt, og saken ble deretter sendt til Oslo statsadvokatembete, som resulterte i to forelegg.

En av sakene er henlagt på bevisets stilling av statsadvokaten.

I mai skrev VG hvordan Berg etter å ha postet et Facebook-innlegg om Palestina mottok en rekke meldinger på Facebook. Kommentarene som ble skrevet var på flere ulike språk og en rekke av de var svært aggressive.

Den siste tiden har Berg vært i hardt vær etter at det ble fremmet et mistillitsforslag mot henne grunnet en gigantisk kostnadssprekk på utbyggingen av Oslos nye reservevannsforsyning.

Opposisjonspartiene mener de ble holdt i skyggen og ikke var godt nok informert om budsjettsprekken som tilsvarte 5,2 milliarder kroner over forventet pris.

Et mistillitsforlag ble fremmet mot Berg, og det hele resulterte i at byrådet gikk av. Senere ble et nytt byråd konstituert – uten Berg.