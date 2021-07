URIMELIG: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) mener SVs utspill om lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi faller på sin egen urimelighet. Foto: Hanna Johre / NTB

SV og MDG kritiserer lovforslag om konverteringsterapi

Regjeringen sendte fredag et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring. Flere partier reagerer på den foreslåtte aldersgrensen på 16 år.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kulturdepartementet offentliggjorde fredag et forslag til lovforbud mot konverteringsterapi. Lovforslaget inneholder blant annet et forbud mot all form for konverteringsterapi rettet mot barn under 16 år.

– En aldersgrense for psykisk mishandling

Likestillingspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV er ikke imponert. Han mener lovforslaget ikke er et forbud, men en aldersgrense for psykisk mishandling.

– Med dette gir regjeringen egentlig klarsignal for psykisk vold mot unge skeive for å tekkes konservative krefter, skriver han i e-post til NTB.

Uttalelsene blir ikke tatt godt imot hos kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), som sendte ut lovforslaget.

– SVs utspill faller totalt på sin egen urimelighet. Vi foreslår et totalforbud for konverteringsterapi for barn. Likevel setter menneskerettighetene grenser for hvor langt staten kan gå inn og regulere voksne, samtykkende menneskers valg – selv om man mener at valget er ugreit, skadelig og forkastelig, sier han til NRK.

MDG er heller ikke imponert over lovforslaget, som har høringsfrist 15. oktober.

– Regjeringen åpner for at homoterapi fortsatt skal kunne være lov for alle over 16 år. Det er et svik mot hele LHBT-bevegelsen. I tillegg forbyr ikke regjeringen markedsføring av konverteringsterapi, det er elendig, sier fungerende partileder Arild Hermstad i MDG til NTB.

– Lite vil rammes

Informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband sier til Vårt Land at han synes det er gledelig at regjeringen ikke foreslår et generelt forbud mot konverteringsterapi for voksne mennesker.

– Det synes jeg nok at er det viktigste ved høringen, sier han.

Konverteringsterapi for voksne over 18 år vil ifølge lovforslaget bare være lov når mottageren har gitt et informert samtykke.

På spørsmål om hvor hardt regjeringens forbud vil ramme dersom det blir en realitet, tror Ottosen at lite vil rammes.

– Jeg håper virkelig ikke at noen kristne aktører vil bli rammet. Slik sett er nok dette primært symbolpolitikk, sier han til avisen.