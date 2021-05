PARKERING: Helene Østervold deler sine beste tips dersom man vil «fricampe» med bilen. Foto: Helene Myhre Østervold

Fire av ti unge skal på bilferie i sommer

Fire av ti mellom 18 og 29 år sier de skal på bilferie for å oppleve landet i år. Helene Myhre Østervold (24) gir sine beste tips for at norgesferien på hjul skal bli vellykket.

I år, som i fjor, ser det mørkt ut for utenlandsferien. Fire av ti i aldersgruppen 18 til 29 år sier de skal på bilferie for å oppleve Norge i sommer.

Nær halvparten av de spurte skal ha en aktiv ferie med fotturer og naturopplevelser. Det viser en fersk undersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF. Av de spurte er det få unge (9 prosent) som er interessert i å bli på samme campingplass hele ferien.

– De unge som før har søkt mot Interrail eller sydenferie-minner har gjennom coronatiden funnet erstatninger i Norge. At unge voksne oppdager flere fine steder i landet vårt er en hyggelig bivirkning av pandemien, sier Anette Berve, forbrukerrådgiver i NAF.

INSPIRERER: 24-åringen inspirerer over 100.000 følgere på Instagram hver dag. Foto: Helene Myhre Østervold

Tror folk er mer forberedt i år

Helene «Helenemoo» Østervold (24) deler hyppige oppdateringer fra sine bilferier gjennom sosiale medier. For noen år siden sluttet hun i fulltidsjobben sin for å oppdage landet og dele sine erfaringer med følgerne sine. Nå har hun også skrevet en boken Tur-retur Norge som hun håper skal inspirere unge til å dra på tur.

– Så kult at så mange vil på norgesferie, jeg gleder meg på deres vegne, sier Østervold om tallene til NAF.

Hun husker godt sin første bilferie fra hun var 18 år, og håper flere enn henne får øynene opp for livet på veien.

– I fjor kom det nok som et sjokk at vi ikke kunne reise til utlandet. Nå er kanskje folk mer forberedt, og setter seg inn i hva man bør tenke over. Alle trenger jo ikke dra Loen og Lofoten, sier hun.

FJORD OG FJELL: Utsikten fra bagasjerommet deres på tur til Loen. Foto: Helene Myhre Østervold

Fire ting man bør tenke på før man sover i bilen

Østervold har en liste i boken sin med fire råd som hun anbefaler andre til å huske på før natten i bagasjerommet:

Hva med alle tingene? – Jeg vil anbefale takboks når du sover i bilen. Ellers kan tingene legges i forsetet, men pass på å ikke blokkere muligheten for å kjøre i tilfelle noe skulle skje.

Hva med luft? – Det er veldig viktig å åpne vinduene for å få̊ luft om natten. En utfordring her er mygg og knott, men jeg har heldigvis bare opplevd dette som et stort problem en gang. Det er uansett greit å være forberedt på at det kan skje og pakke med myggnetting som kan henges foran vinduene.

Hva med innsyn? – For å dekke til vinduene for innsyn kan du bruke snø/sol-beskyttelse fra Biltema eller lignende butikker.

Blir det ikke varmt? – Ikke varmere enn det blir i et telt som steker i solen. Sørg for å ha flere vinduer åpne, slik at du får litt gjennomtrekk. Eller så kan du selvfølgelig sove med bakluken åpen om du har parkert på et sted hvor du er for deg selv.

Hun legger til at det helt klart er enklest å bruke en stasjonsvogn eller en annen bil der setene kan ligge rett.

– Jeg har prøvd telt, men jeg har ikke alltid fått sove der. Det kommer så mye tanker om hvem som kan komme dit jeg er. Så bil har vært en tryggere sone for meg. Alt er på ett sted, og den kan kjøres når som helst hvis det skulle skje noe, sier hun.

Det er trangt om plassen i bilen, så hun sier det til tider kan bli mye rot. Likevel tror hun det går for de fleste dersom man pakker alle de ulike kategoriene i hver sin bag.

– Klær, mat og kamerautstyr hver for seg. Så slipper du å ha restemat sammen med bikiniene, ler hun.

BILFERIE: Helene Myhre Østervold jobber med å inspirere andre til å oppdage Norge. Foto: Helene Myhre Østervold

Parkering av bilen på natten

Man kan bruke campingplasser, men det er også mange steder du har lov til å parkere gratis. Dette er Østervolds råd dersom man vil «fricampe» med bilen:

Tålmodighet. – Du må̊ holde deg langs en vei, samtidig som du sannsynligvis ønsker å finne et sted for deg selv. Det er ikke like fritt som å kunne slå̊ opp telt der du vil.

Sunn fornuft. – Du merker det når du kjører på en vei du egentlig ikke skal kjøre på. Vis respekt for private veier og eiendommer.

Respekter naturen. – Hold deg på asfalt eller grus, hvor det er tydelig at du kan kjøre. Ikke kjør ut i marka selv om du ser at noen har gjort det før deg.

Berve i NAF sier at reisende kan planlegge reiseruten sin gjennom deres reisekalkulator. Der kan man også regne ut hvor mye drivstoff og bompenger man forventer å bruke på turen.

– Den ikke har noen begrensninger på antall via-punkter som kan legges til. Så hvis du vil legge opp en reiserute med flere punkter enn for eksempel Google Maps kan tilby, kan du gjøre det der og lagre den etterpå hvis du er medlem.

VEGGISPØLSE: Middagen på tur trenger ikke være dyr. Foto: Helene Myhre Østervold

Valgfritt budsjett

Helene Myhre Østervold viser til at hvis man eier bil kan man bruke ca. 5000 kroner for én uke på tur – inkludert drivstoff, bompenger/ferge, enkel mat, campingplasser og aktiviteter.

– Dette budsjettet er nok sånn jeg ville hatt det som 18–19 åring. Nå har jeg fulltidsjobb og kan bruke mer, så da liker jeg å stikke innom lokale steder og teste ting på veien.

Likevel tror hun at man fint kan klare seg på det dersom man ønsker å betale så lite som mulig. Det vil også være billigere dersom man bruker elbil.

– Hvis man leier bil så kan man prøve leie en elbil, da kan man ha på varme hele natten. Det å kjøre langs Norge med el tror jeg funker veldig bra. Selv om campingplasser foreløpig ikke har ladestasjoner.

