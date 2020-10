BESØKSFORBUD: Gjennom slike vinduer møttes pårørende og deres barn. Foto: Harald Henden

Måtte besøke barna gjennom vinduet i to måneder

Bærum, Stange, Elverum og Asker svarte at de aldri innførte besøksstans hos utviklingshemmede. Nå innrømmer kommunene at de ga uriktige opplysninger til VG.

Nå nettopp

I en omsorgsbolig i Bærum var det ulovlig besøksstans helt frem til slutten av mai.

Det er over en måned etter at helseminister Bent Høie mener det burde være umulig å misforstå reglene.

VG avslørte i september hvordan norske kommuner innførte besøksstans i hjemmene til 2430 utviklingshemmede. Nå erkjenner fire kommuner at de har gitt feil opplysninger:

Ytterligere 276 utviklingshemmede ble fratatt retten til å få besøk.

I Bærum måtte pårørende kommunisere gjennom vinduer i en omsorgsbolig for å få treffe sine barn.

– Dette ble helt sikkert opplevd ekstra krevende for de av våre beboere som ikke har et verbalt språk, forteller Morten Svarverud, kommunalsjef i Bærum kommune.

I vindusåpninger kunne de høre foreldrenes stemmer.

Inntil VG kontaktet ham denne uken, var kommunalsjefen ukjent med at Bærum hadde innført besøksstans for 12 utviklingshemmede i en omsorgsbolig.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2706 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 137 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden VGs første publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres brev. Vis mer

Etter å ha undersøkt med sine tjenesteledere i kommunen, bekrefter Svarverud at disse 12 beboerne hadde besøksstans til slutten av mai.

Det er to og en halv måned etter at Helsedirektoratet informerte alle norske kommuner om at det ikke er tillatt med besøksstans til private hjem i omsorgsboliger.

– Dette dreier seg om en omsorgsbolig med våre aller mest sårbare brukere, sier kommunalsjefen.

BEKLAGER BESØKSSTANS: – Vi gikk for langt, erkjenner kommunalsjef i Bærum, Morten Svarverud. Foto: Harald Henden

– Det er en av grunnene til at en avdelingsleder har vært strengere enn vi ga beskjed om, fortsetter han.

Svarverud forteller at beboerne fikk besøk av sine pårørende utenfor boligen fra og med 24. april, med krav om å holde to meters avstand.

– Så har det gått seg mer og mer til etter hvert, sier Svarverud.

VG kjenner til at det ikke har vært besøk inne i boligen før i slutten av mai.

– Det kan stemme at besøkende ikke fikk komme inn i boligen før da, sier kommunalsjefen og understreker:

– Vi gikk for langt. Det var for å beskytte våre sårbare, men vi hadde ikke fullmakt til det. Det er uheldig, og jeg beklager at vi gjorde situasjonen veldig krevende for både beboere og pårørende, sier kommunalsjefen.

– Vi trodde det var institusjoner

Asker kommune erkjente forrige uke at de innførte besøksforbud for 169 utviklingshemmede, selv om de svarte «null innbyggere» i juni. Kommunen sier det aldri var deres intensjon å gi feil opplysninger.

Elverum og Stange rapporterte heller ingen besøksstans.

I dag innrømmer Elverum likevel fem personer. Stange oppgir 90.

– Vi trodde det var institusjoner, jeg må innrømme det, sier virksomhetsleder i Stange, Marianne Pedersen.

– Da vi forsto at det var feil, åpnet vi mer opp. Men vi svarte feil til VG, fortsetter hun.

– Hvorfor gjorde du det?

– Ja, det kan du lure på. Men jeg synes dette har vært fryktelig vanskelig, for å si det rett ut.

Hun mener nedstengingen av Norge skapte en uoversiktlig situasjon for kommunen.

– Hensikten var å beskytte brukere mot Covid-19. Og skrekken min er fortsatt å få smitte inn i en bolig med sårbare brukere, sier Pedersen.

Plakater med «besøksforbud» ble festet til ytterdøren på 12 omsorgsboliger. I e-poster til de pårørende skrev kommunen at besøksforbudet skulle vare til 13. april.

REAGERER: NESTLEDER I NFU, Torill Vagstad. Foto: PRIVAT

– Hvis virksomhetsleder i kommunen tror private boliger er institusjoner, er det i så fall ille, sier nestleder Torill Vagstad i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

– Jeg vet forskjellen på et bofellesskap og institusjon, svarer virksomhetsleder Pedersen.

– Da Fylkesmannen ba oss stenge institusjoner, valgte vi å praktisere det likt for alle. Kommunen har også ansvar for boligene til utviklingshemmede. Det jobber kommunalt ansatte der, sier Pedersen.

Vagstad i NFU påpeker at det ikke gir dem lov til å stenge privat hjem.

– Det er en god tanke å ville ta vare på folk, men en dårlig tanke å stenge hjemmene deres, sier Vagstad.

Undersøkte ikke grundig nok

I Elverum kjenner ikke sektorsjef Aino Kristiansen til ulovlig besøksstans da VG ringer. Hun kontakter derfor kommunens enhetsleder, som undersøker videre med lederne for alle omsorgsboligene. Etterpå ringer Kristiansen tilbake.

– Vi har hatt besøksstans for fem beboere i et bofellesskap. Det varte i 11 dager, sier Kristiansen.

På VGs innsynsbegjæring svarte hun null besøksstans.

– Jeg beklager at jeg ikke hadde denne informasjonen da VG kontaktet oss før sommeren, sier Kristiansen.

– Jeg undersøkte da også, men jeg undersøkte ikke grundig nok.

AINO KRISTIANSEN: Virksomhetsleder i Elverum. Foto: PRIVAT

Vagstad i NFU mener antallet besøksstans som Kristiansen oppgir er feil. Fortsatt. Hun sier hun selv har undersøkt med ansatte, beboere og pårørende i syv bofellesskap i kommunen.

– Jeg har fått bekreftet besøksforbud og besøksrestriksjoner flere steder, sier Vagstad.

Et foreldrepar fortalte henne at de ikke fikk besøke sønnen på omsorgsboligen de to første ukene av pandemien.

Dette gjelder et annet bofellesskap enn det sektorsjefen snakker om, ifølge Vagstad.

Hun forteller om beboere som ikke fikk gå i butikken – og en mor som fikk beskjed om at hun ikke fikk ta med seg datteren hjem på besøk.

– Da fikk ikke datteren lov til å komme tilbake igjen, sier Vagstad.

– Ingen så ulovlighetene

Sektorsjef Kristiansen sier denne avgjørelsen ble tatt i samråd med pårørende, fastlege og beboeren selv. Hun fastholder at kun fem beboere har hatt besøksstans i Elverum.

– Jeg beklager på det sterkeste overfor både beboere og deres pårørende. Dette skulle ikke skjedd, sier Kristiansen, og gjentar at de ikke har informasjon om at brukere og pårørende har oppfattet at det har vært besøksstans ved andre bofellesskap.

– Vi har hatt fokus på å beskytte våre beboere mot smitte. Derfor oppfordret vi alle pårørende om å vurdere behovet for å komme på besøk, sier hun.

Etter dialog ble besøk i hovedsak gjennomført utendørs den første tiden.

– Jeg beklager hvis restriksjonene har blitt oppfattet som strengere enn vi har ment, sier Kristiansen.

– Ingen pårørende hadde en oppfatning av at besøksbegrensningen var frivillig, mener Vagstad i NFU.

Hun sier rettssikkerheten for mennesker med utviklingshemning var nærmest fraværende under pandemien.

– Tjenesteytere, avdelingsledere, kommunen, verger og Fylkesmannen skulle sørge for at lover og menneskerettigheter ikke ble brutt, men alle sviktet, sier Vagstad:

– Ingen så ulovligheten før lenge etterpå. Og knapt nok da.

Publisert: 10.10.20 kl. 14:06