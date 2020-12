Foto: TORE KRISTIANSEN

Jordskred i Gjerdrum: − Det er vanskelig å beskrive

GJERDRUM (VG) Kristoffer Fladby bor like ved skredområdet på Ask. – Jeg trodde først at det hadde gått bra, men det ser ikke slik ut nå, dessverre, sier han til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han forteller at det fremdeles går noen mindre ras i området, og at personer blir hentet med helikopter. Selv har han fått rester av raset helt inn til boligen sin.

– Jeg har skog i hagen som ikke var der før. Det er litt vanskelig å beskrive, sier han.

Wenche og Knut Ertzgaard våknet av at hunden reagerte på jordskredet.

– Vi våknet klokken 04–04.30 av skrik og hyl, og trodde det var fest. Men så hørte vi helikopter. Da skjønte vi at det var noe annet, sier de til VG.

Politiet: - Har fortsatt ikke kontroll

Politiet i Øst fikk melding om skredet i Ask i Gjerdrum kommune i Viken klokken 03.59.

– Vi har fortsatt ikke kontroll. Vi har fortsatt ikke fått søkt av alle byggene som er tatt av raset, så det er foreløpig uvisst om det er noen skadede personer som ikke er funnet, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth til VG ved 07.30-tiden.

Flere personer er skadet, men politiet kan foreløpig ikke si hvor mange det er snakk om, eller hvordan tilstanden deres er.

– Vi kan bekreftede at det er skadede som er fraktet ut med redningshelikopter og fraktet til sykehuset, sa operasjonslederen tidligere onsdag morgen.

Flere enn 150 personer skal være evakuert, ifølge ordfører Anders Østensen.

– Situasjonen er veldig dramatisk. Det har som kjent gått et større jordskred og vi er i ferd med å evakuere beboere fra området, forteller ordfører Anders Østensen til VG onsdag morgen.

Har opprettet katastrofemottak ved OUS

Ved Oslo universitetssykehus OUS har de opprettet katastrofemottak og katastrofeledelse etter jordskredet. Klokken 06.30 bekrefter OUS at de har minst én pasient på vei til sykehuset.

– Vi tok imot første pasient klokken 06.36, men jeg kan ikke si noe om skadene. Det er en uoversiktlig situasjon, og vi forholder oss til at det er flere som kommer, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS til VG klokken 07.16.

Geologer fra NVE er i gang med å vurdere stedet og hvorvidt det er trygt for redningsmannskaper å ta seg inn i selve rasområdet.

Politiet er på stedet med store ressurser, og både frivillige mannskaper, forsvaret og heimevernet er kalt ut. Også sivilforsvaret er på vei, mens flere redningshelikoptre er på plass eller på vei.

Politiet ber folk om å holde seg unna området.

– Vi jobber med alt tilgjengelig mannskap, mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier vaktleder ved Øst 110-sentral, Roger Andersen til VG.