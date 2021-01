Da Alejandro (17) blir smittet av corona, merker han knapt sykdommen. Men to uker etter han er friskmeldt må han sendes til sykehus i all hast.

«Det var så rart at hjertet mitt ikke slo ordentlig»

Barna som rammes, har typisk hatt få symptomer på covid-19. Mange vet ikke engang at de har vært smittet. Den nye, sjeldne følgesykdommen er et mysterium for legene.

Publisert: Nå nettopp