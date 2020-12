CORONATEST: Kommuner trosser nasjonale råd og ber studenter teste seg før jul. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kommuner ber studenter teste seg før jul

Flere kommuner oppfordrer studenter til å teste seg før jul, til tross for at det strider imot rådene til helsemyndighetene. Oslos helsebyråd ber studenter tenke seg om og vurdere om de virkelig trenger en corona-test.

Helsemyndighetene har tidligere uttrykt bekymring rundt studenters hjemreise. FHI har tidligere anbefalt folk å være særlig oppmerksomme på mulig smittefare fra studenter som vender hjem til jul.

I starten av desember rådet de studenter til å kun teste seg hvis de har symptomer. Unntaket er de som jobber i helsesektoren på hjemstedet, som rådes til å teste seg før juleferien.

Likevel oppfordrer mange kommuner til testing.

– Test deg!

«Test deg gjerne, uansett om du har symptomer eller ikke», skriver Sandefjord kommune.

«Vi ber om at studenter og andre som kommer fra områder med høyt smittepress tester seg når de kommer til Alta», sier ordføreren i Alta til Altaposten.

«Vi oppfordrer alle studenter som kommer hjem til jul om å ta en coronatest raskt etter hjemkomst og så overholde karantenetiden til prøvesvaret er klart», skriver Frogn kommune.

Det samme gjelder Åmli kommune. De skriver at de har «særlige råd» til de som skal reise hjem til jul.

«Åmli kommune tilbyr testing for tilreisende på juleferie», skriver kommunen.

Molde kommune skriver derimot at de vil følge de nasjonale rådene, og ikke oppfordre til testing uten symptomer.

«Vi følger de nasjonale rådene nå for å ikke skape forvirring med å bruke ulike ord», sier assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde til Romsdals Budstikke.

TENK DEG OM: Oslos helsebyråd Robert Steen ber studenter vurdere om testing er nødvendig. Foto: Frode Hansen

– Oslo klarer ikke teste 70.000 studenter

Oslos helsebyråd Robert Steen sier han har stor forståelse for at mange kommuner bekymret for at studenter tar med seg smitten til hjemkommunen.

Likevel ber han studenter vurdere om de trenger en corona-test, og ikke bare gjør det fordi man skal hjem til jul.

– Det viktigste for å forebygge smitte er ikke en ekstra test før du reiser, men hva du har gjort for å unngå å bli smittet selv, de grunnleggende smittereglene. Er du syk eller nærkontakt så skal du teste deg, er du syk så bør du ikke reise, sier han til VG.

Han sier at det er ikke i tråd med FHIs retningslinjer å teste friske personer for corona.

– Det sier seg selv at Oslo kommune ikke klarer å teste hele studentbefolkningen før de reiser hjem til jul, sier Steen.

Samtidig advarer han mot en falsk negativ test - altså at man tester negativt, men så er smittsom når man kommer hjem til jul.

– En test bare viser et øyeblikksbilde. Du kan være smittet og bli syk etter at testen er tatt, inntil ti dager etter at du ble smittet.

Derfor anbefaler helsebyråden å holde god avstand i julesammenkomstene - minst én meter - men to meter for dem som er utsatt.

– Så anbefaler jeg å følge coronareglene ekstra godt den siste perioden (ti dager) før du reiser, avslutter han.

Flere kommuner har god testkapasitet

Flere av kommunene som oppfordrer til testing presiserer derimot at de har god testkapasitet, og at de derfor kan teste hjemreisende som ikke har symptomer.

«For sikkerhets skyld», skriver kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord, Bente Østbakken Aasoldsen på kommunens nettsider.

Kommunen legger til at de gjerne tester studentene selv.

«Ta en test ved teststasjonen vår med det samme du kommer hjem».

Flere andre kommuner skriver det samme, for å minske testpresset hos de store byene som har mange smittetilfeller.

«Vi råder deg til å ta en test ved teststasjonen vår med en gang du kommer hjem. Bestill gjerne på forhånd», skriver Ålesund kommune.

En kartlegging TV 2 har gjort viser at 91 prosent av kommunene har kapasitet til å gjennomføre tester av tilreisende i julen, men bare seks prosent oppgir at det kan bli aktuelt å teste alle som kommer hjem.

Unge topper fortsatt statistikken over smittetilfeller

Forrige uke ble det registrert 273 coronatilfeller blant folk i 20-årene. Denne gruppen topper fortsatt statistikken, men gapet til de eldre gruppene har blitt mindre etter toppen i uke 45 og 46.

Her kan du se oversikten over bekreftede coronatilfeller sortert på alder:

