Dette vet vi om den nye virusmutasjonen

Hva vet vi egentlig om det nye varianten av coronaviruset som nå herjer i Storbritannia? Den ser ut til å smitte mye raskere. Dette vet vi så langt.

Ifølge Sky News står virusvarianten for hele 62 prosent av de nye tilfellene i London, og statsminister Boris Johnson slo lørdag fast at viruset trolig er opp mot 70 prosent mer smittsomt enn det opprinnelige.

Norge stanset mandag innreise fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Dette skal i første omgang gjelde i to døgn – men kan bli forlenget.

Det er så langt ingen informasjon om at viruset smitter på lengre avstand. Det opplyser Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), til VG.

– Må vi holde ekstra avstand, holder det ikke med en meter?

– Det er ikke kommet noe informasjon om at dette viruset gjør at man smitter på lengre avstand enn de andre variantene per nå, sier Vold.

Siden 20. september

BBC skriver at virusvarianten er oppdaget i hele Storbritannia, bortsett fra i Nord-Irland. Det er mest konsentrert i London og i øst og sør-øst i landet, og ser ut til å fortrenge det opprinnelige coronaviruset. Men som allmennkringkasteren skriver, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Ifølge Vold i FHI har britiske myndigheter opplyst at denne varianten av viruset har sirkulert minst siden 20. september.

– Opplysningene fra myndighetene i Storbritannia er at denne varianten ser ut til å være mer smittsom enn de andre variantene. Mer smittsomme varianter vil etter hvert dominere epidemien som følge av naturlig utvalg. Det kan se ut til at dette nye viruset formerer seg raskere og dermed har en slik seleksjonsfordel og er i ferd med å bli dominerende i deler av England, sier Vold til VG.

– Kan være 70 prosent mer smittsomt

Det antydes at varianten har et reproduksjonstall R som kan være 0,39 til 0,93 høyere enn den opprinnelige typen, noe som er betydelig.

– Myndighetene i Storbritannia har sagt at viruset kan være 70 prosent mer smittsomt .Årsaken kan være endringer i pigg-protein i viruset som gjør at piggproteinet binder seg bedre til menneskeceller, sier Vold.

– Smitter det lettere via overflater, for eksempel hvis man tar på samme håndtak?

– Det er ikke kommet noe informasjon om at dette viruset smitter lettere via overflater enn de andre variantene per nå, sier Vold.

Så langt man vet, smitter dette viruset på samme måte som de andre variantene av covid-19.

Den hyppige spredningen av det muterte coronaviruset og nye innstramminger sendte mange av Londons innbyggere på flukt søndag. Noe som førte til kaotiske tilstander på togstasjoner og flyplasser.

Hvor kommer den fra?

Vold hos FHI sier det er usannsynlig at varianten er utviklet ved gradvise endringer blant mennesker i England. Da ville den ha blitt fanget opp i virusovervåkningen tidligere.

– Utviklingen kan ha skjedd i andre land med ingen eller svakere virusovervåkning. Det kan være at varianten er utviklet i dyr som ble smittet av mennesker, og så har smittet tilbake til mennesker. En annen mulighet er at utviklingen har skjedd raskt ved langvarig infeksjon i ett menneske med svekket immunforsvar, mener Vold.

Virusvarianten er påvist i prøver fra ni personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Italia har også en pasient smittet av virusmutasjonen fra Storbritannia, melder Reuters.

– Siden varianten allerede er påvist i Danmark og Nederland, er det sannsynlig at den finnes også andre steder i Europa; steder som kanskje har mindre virusovervåkning, sier Vold, men legger til at det i Danmark ikke er noen tegn til at varianten har betydning for epidemiens utvikling.

Følg smittevernreglene

– Hva kan den enkelte gjøre for å bremse smitten?

– De fleste kjente smittekjeder i Norge kommer raskt under kontroll. Noen fører til videre smitte, og noen fører til massesmittehendelser. Dersom dette viruset er mer smittsomt, kan smittespredningen gå raskere. Balansen mellom viruset og smitteverntiltakene forrykkes, sier Vold.

Det vil altså kreves sterkere smitteverntiltak for å holde varianten under kontroll. Det kan bety at testing og smittesporing må bli enda mer effektiv og kanskje også flere kontaktreduserende tiltak.

– For den enkelte av oss er det viktigste vi kan gjøre fortsatt å følge smittevernrådene, inkludert å redusere antallet vi har sosial omgang med, redusere på reiseaktiviteten, holde avstand til andre, holde seg hjemme og teste seg dersom man er syk, og passe på å ha god håndhygiene, sier Vold.