Ordfører i Kristiansand: − Bekymret for hva dette betyr

KRISTIANSAND (VG) Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, er bekymret for gjenopptagelsen av Baneheia-saken vil rive opp vonde sår hos innbyggerne i byen.

– Det var mange som kviet seg i mange år for å bevege seg der etter dette, sier ordføreren til VG utenfor rådhuset i Kristiansand torsdag kveld.

I enden av gaten forbi rådhuset ligger bymarka Baneheia, hvor to jenter ble voldtatt og drept for over 20 år siden.

– Omsider har i alle fall mange sår grodd, så derfor synes jeg at det var litt tungt at dette kom opp igjen nå. Samtidig er det veldig viktig for meg å si at rettssystemet går sin gang, og det må man bare forholde seg til, sier han.

– Overrasket

Tidligere torsdag ble det kjent at Gjennopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen. Avgjørelsen ble tatt med tre mot to stemmer.

– Jeg ble overrasket, og det tror jeg veldig mange ble. Etter seks avvisninger så var det vel få som trodde at den syvende skulle medføre at det gikk gjennom, sier ordføreren.

Kommisjonens flertall mener de to sentrale bevisene som ble ført for å underbygge Viggo Kristiansens delaktighet i drapene – DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring – begge har fått en klart svekket bevisverdi.

River opp vonde sår

Ordføreren er bekymret for hvordan gjenopptagelsen vil påvirke innbyggerne, og særlig de yngste barna.

– Jeg tror nok mange av oss er litt bekymret for hva dette betyr. Det river opp igjen noe som for mange er ganske vonde sår som de har med seg. Men det jeg kanskje håper er at dette kan bli holdt på et så nøkternt nivå som mulig, og med minst mulig mediefokus, sier Skisland.

– Og det er jo noe med å få barn til å forstå dette her også, det er såpass stygge detaljer knyttet til dette at det er egentlig vanskelig å forklare dette på en måte som er forståelig for barn. Det er kanskje det som bekymrer meg mest.

Ordføreren forteller at kommunen i løpet av torsdagen ikke har fått diskutert hvordan de skal ivareta barna når saken nå blir gjenopptatt.

– Nå er det vel mye som tyder på at rettssaken vil foregå et annet sted, så det er kanskje noe som kan hjelpe litt. Men jeg tenker at her har vi et ansvar, både mediene og hver enkelt av oss voksne for hvordan vi håndterer dette. Her var det mange, selvfølgelig de aller nærmeste pårørende, men også veldig mange andre i den neste kretsen som ble sterkt berørt av dette, sier han.

– Og det gjorde noe med hele Kristiansand, det er et mørkt kapittel.

Var ordfører i 2000: – Trist og lei meg

Bjørg Wallevik var ordfører i Kristiansand da drapene i Baneheia skjedde i 2000.

– Jeg sovnet i går med en klump i magen, med redsel over hva som ville komme, sier Wallevik til VG.

– Det ble ikke bedre da resultatet kom. Jeg ble veldig lei meg, sier hun.

Den tidligere ordføreren forteller at begjæringene om gjenopptaking har skapt mye usikkerhet.

– Folk får egentlig ikke ro i sjelen, det har helt sikkert mange involverte og innbyggere i byen kjent på, sier hun.

Hun forteller at det har vært en tung dag.

– Jeg vil jo at det riktige skal skje, men jeg ble veldig overrasket. Jeg er trist og lei meg på familiens vegne, og så vet jeg jo at andre også har hatt det vondt.