ORDFØRER: Anders Østensen i Gjerdrum. Foto: Stian Lysberg Solum

Ordførerens barndomshjem tatt av skred i 2012

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen mistet selv barndomshjemmet sitt på Ask i et jordskred for åtte år siden.

Publisert: Nå nettopp

– Vi klamrer oss til et håp om å finne overlevende. Samtidig vet vi nå at mulighetene for det er veldig små nå. Vi har et håp, men samtidig vet vi nå at mulighetene for å finne overlevende er veldig små nå, sier Østensen til VG.

Men dette er ikke første gang ordføreren har opplevd et ras tett på livet. Huset Østensen vokste opp i, på Ask ved Svensrud bru, ble tatt av et jordskred i 2012.

– Ja, det var min far som i sin tid bygde huset på begynnelsen av 60-tallet. Jeg bodde der til jeg var 14–15 år, på slutten av 70-tallet, sier Østensen til VG.

Jevnet med jorden

Heldigvis var det ingen i huset da grunnen begynte å skli og ingen kom til skade i forbindelse med raset i mai 2012.

Aller først raste et industribygg som lå nedenfor huset til Østensen. Bygget som huset et gulvbeleggfirma ble fullstendig jevnet med jorden søndag 20. mai.

Etter noen dager raste også huset til Østensen som lå på toppen av kollen som raste ut.

– Deler av huset raste ut og resten ble senere revet, sier han.

På den tiden var huset utleid til et samboerpar men de var ikke tilstede i huset da det raste.

– Tunge minner

– Jeg synes hele situasjonen er kjedelig og tragisk, sa ordføreren til Romerikes Blad i mai 2012.

– Hva tenker du om det i dag?

– Den erfaringen vekker tunge minner men det er også nyttig erfaring å ha med seg. I dag er det nyttig å ha vært igjennom en slik prosess; å vite hva det dreier seg om i forbindelse med etterarbeidet og opprydningen, sier han.

Men han er klar på at opplevelsen den gang ikke kan sammenliknes med raset som gikk onsdag denne uken.

– Konsekvensene denne gangen er ufattelig mye større. Og raset er vesentlig mye større og med tap av menneskeliv, sier Østensen.

Frykter ikke flere ras

– Fant man årsaken til raset i 2012?

– Det hadde blitt utført gravearbeid i forbindelse med utbygging av et industribygg. Gravingen skal ha eksponert en kvikkleireforekomst som skal ha utløst raset, sier han.

Østensen sier han ikke frykter flere ras i området og at leiregrunnen i Gjerdrum er den samme du vil finne svært mange steder i Norge

– Landskap som befinner seg under marin grense, vil det finnes mye leire. Og av og til kan slike ras oppstå, Dette er helt uvirkelig, men vi har nå opplevd at store naturkatastrofer kan skje. Omfanget av dette raset er det største siden 1893, sier han.

– Uvirkelig

Ifølge NGU angir marin grense det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom null og 220 meter over dagens havnivå.

– Hvordan er det å være ordfører i Gjerdrum nå?

– Det er en uvirkelig og ufattelig tung periode med tragisk utfall. Samtidig må vi se fremover. Det er mye å tenke på og veldig mye arbeid som står foran oss, sier Østensen.