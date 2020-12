Jordskredet i Gjerdrum: Dette vet vi

Dette vet vi foreløpig om jordraset som har tatt flere boliger i Gjerdrum kommune på Romerike.

Publisert: Nå nettopp

Store styrker rykket ut da politiet i Øst fikk melding om skredet i Gjerdrum kommune på Romerike klokken 03.59 natt til onsdag.

Raset har gått sør for Ask sentrum, på venstre side av riksvei 120.

Flere personer er skadet, men ingen alvorlig. Én person er fraktet til Ullevål sykehus, fire til Ahus og fem til legevakten.

Politiet har ikke opplysninger om at noen har omkommet, og kan ikke bekrefte at noen er savnet.

Det er ifølge politiet et stort område som er berørt, men det er ennå ikke kjent hvor mange boliger som er tatt.

Les også: Dramatiske meldinger til politiet etter jordskred i Gjerdrum: − Har sagt at de ligger under takplater

Foto: Jorgen Braastad

150–200 personer evakuert

Kommunen satte umiddelbart krisestab. Ordfører Anders Østensen opplyste til VG rundt klokken 07.30 at minst 150–200 personer er evakuert.

Også sykehjemmet Gjerdrum bo- og behandlingssenter, som har 40 sengeplasser, evakueres.

Olavsgaard hotell på Skedsmo brukes som evakueringssenter. Evakuerte som ikke har et annet sted å reise til blir fraktet hit.

Les også: Våknet til skrik og hyl

EVAKUERTE: Noen av dem som har blitt evakuert fikk beskjed om å dra til ungdomsskolen for å registrere seg, før de blir fraktet til Olavsgaard hotell. Foto: Jostein Matre

Fortsatt uoversiktlig

Politiet skriver i en pressemelding klokken 09.40 at situasjonen fortsatt er uoversiktlig, og ber om at ingen oppsøker rasområdet eller nærområdet.

Alle tilgjengelige ressurser er satt på oppdraget. Politiet får bistand av kommunen, forsvaret og frivillige organisasjoner. Sea King-helikoptre er i luften for å søke etter personer og evakuere folk. I tillegg brukes droner for å få oversikt over rasstedet. Politiet har også satt inn spesialtrent mannskap som er vant til å jobbe i rasutsatte områder.

Arbeidsforholdene har i morgentimene vært utfordrende, med mørkt og dårlig vær.

forrige





























fullskjerm neste Foto: FORVARET 330

Geologer fra NGI og NVE er på stedet for å kartlegge og vurdere eventuell videre skredfare.

Fylkesvei 120 Ask-Holt og Holt-Skedsmokorset, fylkesvei 1542 Ask-Kløfta og fylkesvei 1484 Frogner-Holt er helt stengt som følge av raset.

Er du pårørende til noen som befinner seg i området, og som du ikke lykkes å få kontakt, med kan du ringe politiet på telefon 815 02 800. Politiet ber om at kun nære pårørende tar kontakt.

Saken oppdateres.