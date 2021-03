HYTTETUR: Ordfører i Hjartdal Bengt Halvard Odden har selv tatt seg en tur på hytta. Han understreker viktigheten av at det tilreisende hyttefolket følger smittevernreglene. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Storinnrykk i hyttekommune: − Alt avhenger av at folk tar ansvar

HJARTDAL (VG) Den smittefrie kommunen med 1500 innbyggere og 2500 hytter begynner å fylles opp av påskegjester. Nå ber ordføreren i Hjartdal innstendig om at folk reiser hjem hvis de blir syke.

Av Thea Rosef og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Onsdag og torsdag i påsken er det ventet storinnrykk av hyttefolk til Hjartdal kommune i Telemark.

På Joker-butikken ved hytteområdet Tuddal har det onsdag ettermiddag begynt å fylle seg opp – med dobbeltparkeringer, og kø langt ut fra butikken.

Folk holder avstand i køen, og ser ut til å kun være én fra hver husstand, som anbefalt.

– Jeg tror gjestene tar hensyn, og at butikken har god kontroll på smittevern, så jeg tror vi skal håndtere det på en god måte. Men alt avhenger av at folk tar ansvar, sier ordfører i Hjartdal Bengt Halvard Odden, som selv har tatt seg en tur på hytta.

Kommunen har hatt svært lite smitte gjennom pandemien, med totalt syv smittetilfeller ifølge VGs oversikt, og er for øyeblikket smittefrie. De fleste som eier hytter her kommer fra Oslo, Viken og deler av Vestfold.

TETT MED HYTTER: Ordfører i Hjartdal Bengt Halvard Odden peker mot de mange hyttene i Tuddal. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Vi har egentlig vært veldig heldige med lite smitte. Sånn ønsker vi at det skal være etter påske også, sier Odden.

– Ja, vi har høye skuldre, men de er ikke helt oppunder ørene. Jeg opplever at folk i veldig stor grad er flinke til å følge smitteråd. Mange av hyttefolkene lever jo med strenge tiltak til vanlig.

– Forholdt oss til reglene

En Oslo-familie er tilbake fra skitur i hytteområdet på Tuddal, og stabler alt av utstyr inn i bilen.

– Det var godt å få en tur før det begynte å regne nå, sier John Aalen.

Sønnen Oscar (2) har gått skitur for andre gang i sitt liv, og blir belønnet med rosiner av farmor.

Familien kom opp på hytta allerede søndag, og forteller at de var flinke til å handle med seg en del varer hjemmefra.

– Vi har forholdt oss til reglene. Så har vi vært forsiktige på butikken og brukt munnbind, sier Aalen, som jobber som lege hjemme i Oslo med coronapasienter.

Familien synes det var deilig å komme seg bort fra hovedstaden i påsken.

– Det er jo god plass her i marka. Hittil har det nesten ikke vært folk i løypene.

Testkapasiteten avhengig av hyttefolket

Ordføreren tror mange har godt av å komme seg litt bort i ferien.

– Dette er mitt fristed. Bare det å komme opp her gjør at jeg skrur av bryteren litt. Sånn tror jeg mange har det her, sier Odden fra stolen foran hytta.

– Det hadde vært enkelt for regjering å stenge ned påsken helt i år også. Nå har man valgt å holde det litt åpent, men da ligger det et stort ansvar på hver enkelt som skal på påskefjellet.

Han ber folk sterkt om å reise hjem hvis de blir syke, og ikke oppsøke legevakt i Hjartdal.

ANSVAR: Ordfører Bengt Halvard Odden sier det ligger et stort ansvar på hver enkelt som nå skal på hytta. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Vi har som veldig mange andre kommuner rundt oss de samme retningslinjene om at folk skal teste seg hjemme.

Odden sier at testkapasiteten i kommunen nå er god, men:

– Det fordrer at hyttegjester som blir syke ikke tar opp kapasiteten lokalt. Hvis folk drar hjem og tester seg, har vi kontroll.