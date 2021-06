GRØNT: Alle uvaksinerte reisende fra grønne land eller områder i EØS eller Sveits er unntatt reisekarantene og testing før man reiser inn i Norge Foto: Gabriel Aas Skålevik

Slik kan du reise uvaksinert inn i Norge

Torsdag henger Norge seg på EUs coronasertifikat-løsning, men ikke alles sertifikat lyser grønt enda. Her er reglene for deg som reiser uvaksinert inn i landet.

Torsdag 24. juni blir Norge en del av EUs løsning for coronasertifikater, meldte regjeringen i en pressemelding fredag.

Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med coronasertifikatet ditt, kommer du inn i landet – og slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering.

Også alle uvaksinerte reisende fra grønne land eller områder i EØS eller Sveits er unntatt reisekarantene og testing ved innreise. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller har vært smittet med coronaviruset.

Men du må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste deg på grensen ved ankomst.

Innreiseregler for uvaksinerte

Om du er uvaksinert, ikke har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og reiser fra et rødt land eller område innen EØS eller Sveits, gjelder følgende regler ved innreise til Norge:

Du må fylle ut registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og kan tidligst fylles ut 72 timer før innreise.

Du må ha med attest på negativ test. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise til Norge.

– Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. På flyreiser med mellomlandinger, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Du må teste deg på grensen, når du ankommer Norge. Dette er en antigen hurtigtest og du må vente på teststedet til svaret er klart.

Du skal i reisekarantene. Reisekarantenen kan gjennomføres i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Dette fordi ingen land eller områder i EØS eller Sveits har smittepress som medfører karantenehotell. Hovedregelen er reisekarantene i 10 døgn.

– Du skal ta en PCR-test syv døgn etter ankomst til Norge, du må selv ta kontakt med kommunene for å ta testen. Dersom testen er negativ, kan du gå ut av reisekarantenen. Du må kunne dokumentere negativt prøvesvar på Helsenorge.no.

– Barn og unge under 18 år kan ta en PCR-test tre døgn etter ankomst. Er testen negativ kan de avslutte reisekarantenen. Testsvaret må kunne dokumenteres.

Dersom du er uvaksinert og har vært på reise i Storbritannia eller et land utenfor EØS og Schengen, må du i tillegg i reisekarantene og gjennomføre deler av den på karantenehotell der du ankommer landet:

Du skal ta en PCR-test tre døgn etter ankomst til Norge, du vil få tilbud om testen på karantenehotellet. Dersom testen er negativ, kan du reise fra karantenehotellet og fullføre reisekarantene hjemme eller på annet egnet oppholdssted. Du må kunne dokumentere negativt prøvesvar.

Du skal ta en ny PCR-test syv døgn etter ankomst til Norge, du må selv ta kontakt med kommunene for å ta testen. Dersom testen er negativ, kan du gå ut av reisekarantenen.

Barn og unge under 18 år kan ta en PCR-test tre døgn etter ankomst. Er testen negativ kan de avslutte reisekarantenen. Barn og unge skal ikke ta testen 7 døgn etter innreise, da de har avsluttet reisekarantenen.

Dersom du har tatt én vaksinedose for over tre uker siden, og reiser fra et grønt område eller land, må du fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste deg på grensen ved ankomst. Dersom du reiser fra et rødt område eller land, må du i tillegg ha med attest på negativ test, og i reisekarantene som kan gjennomføres i eget hjem.

Reise med barn

For barn gjelder de samme reglene som for voksne. Det betyr at barnet som kommer sammen med foreldre fra grønne land eller områder ikke skal i reisekarantene, men må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst.

Barn som kommer fra røde land eller områder må i reisekarantene, som kan tas hjemme.

Alle barn som er mindreårige er unntatt karantenehotell, uansett hvor de reiser fra. Det betyr at de kan ha karantene i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.