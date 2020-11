Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad

Førsteårsstudenter risikerer utestengelse

NTNU ga studentene hjemmeeksamen i et fag hvor det er svært uvanlig. Nå er 60 av dem mistenkt for juks. – De har det knalltøft, sier studentleder.

Håvar Bremer

Det er i emnet «TDT4100 Objektorientert programmering» tilfellene er rapportert. Førsteårsstudentene hadde før jul hatt en vanlig skoleeksamen med tilsyn. Så kom coronaen, og skolen ble pålagt å gi hjemmeeksamen. Av 700 studenter er nå 60 mistenkt for å ha jukset, meldte Universitetsavisa i går.

Uvant

Studentleder Åste Solheim Hagerup ved NTNU sier at mange ble overrasket over oppgaven de fikk å løse på de fire timene eksamen varte.

– I dette faget er det en lang tradisjon for å ha skoleeksamen med tilsyn. Det har med fagets natur å gjøre, hvor man skal gi konkrete svar, sier hun til VG.

Åste Solheim Hagerup er tillitsvalgt blant studentene på NTNU. Foto: Privat

Mistankene mot studentene går på at de har sittet fysisk sammen, at de har kommunisert over nettet, samt delt skjerm og dokumenter.

– Man kan bruke nettressurser, men ikke personer, sier faglærer Hallvard Trætteberg til VG.

– Var studentene klar over at det ikke var lov?

– Vi er nokså sikre på det. Det har blitt gitt generell informasjon om reglene. Men det har nok vært mer tvil om hvordan man kunne bli oppdaget hvis man jukset. Vi kunne jobbet mer med holdningsarbeid, og det gjør vi nå frem mot neste eksamensperiode.

Straff

Dersom juks blir påvist, risikerer studentene alt fra annullert eksamen til utestengelse i to semestre. Saken ligger nå hos klagenemnda ved NTNU.

Hagerup tror at det har vært vanskelig og tøft for studentene å måtte håndtere denne eksamenen på en uvant måte. Hun tror dårlig tilpassende hjemmeeksamener er en årsak til at man generelt ser økning i juks.

– Faglærere ble overrasket da man ikke fikk muligheten til å gi eksamen slik man pleier. Man flyttet da skoleeksamen med tilsyn over til hjemmeeksamen, uten å endre den. Rammene ble totalt forandret, men ikke selve eksamen. Da ble studentene veldig forvirret.

– Knalltøft

Hagerup har blitt kontaktet av flere som er mistenkt for juks.

– De har det knalltøft. Det er ubehagelig å være i en situasjon der man blir anklaget for juks. Har man jukset, skal man selvfølgelig ta konsekvensene. For mange er det veldig vanskelig å være anklaget og mange har uttalt at de ikke forsto rammene rundt eksamen.

– Er det noen som innrømmer å ha jukset?

– Ja, vi har fått høre at noen innrømmer det, og har behov for hjelp videre i prosessen.

– Juks er aldri greit. Det vet studentene. Men jeg har forståelse for at dette og forrige semester har vært kjempetøft for veldig mange. Man har mistet tilgangen på godt læringsmiljø, campus, faglærer, medstudenter og mulighet til å samarbeide. Også har man vært presset i privatlivet med tanke på økonomi og bekymret for corona.

– Burde endret innholdet

Det å ha samme hjemmeeksamen hvis bor sammen kan være en utfordring. Man er i samme rom, men kan ikke snakke om oppgaven eller dele noe faglig.

– Flere har ikke engang pulter på sitt eget rom, så da må de sitte i stua eller kjøkkenet sammen, sier Hagerup, som mener det er feil å bare flytte en tradisjonell skoleeksamen over til hjemmeeksamen.

– Man kunne endret formen, så den er bedre tilpasset hjemmesituasjonen. Her har man bare flyttet den samme. Man burde endret innholdet.

– Vekker

Faglærer Trætteberg er fullt klar over at dette var nytt for elevene.

– Hvordan tror du det var for studentene å ha hjemmeeksamen i dette faget?

– Dette er et emne som innebærer programmering, som man har jobbet med gjennom semesteret med ordentlige verktøy og hjelpemidler. Denne hjemmeeksamenen har vært en god faglig test av hva de kan, men selve formen på eksamen var ny for dem. Mange har nok blitt stresset av at de måtte håndtere en del praktiske ting som oppsett av verktøy, som man ikke hadde trengt på en skoleeksamen.

– Har dere lært noe av dette?

– Vi har lært mye om rigging av eksamensformen og hva slags verktøy som finnes for å oppdage juks på akkurat denne typen kodingseksamen. Også tror jeg studentene har fått seg en vekker.

