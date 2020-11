FORBAUSET OMBORDSTIGNING: Politiet informerer elleve nyankomne passasjerer fra Polen om de nye kravene om prøvesvar og hotellkarantene. Elleve personer ble sendt til et karantenehotell. Foto: Helge Mikalsen

Elleve måtte på corona-hotell etter ankomst fra Polen: − Fikk ingen informasjon

SANDEFJORD (VG) Her får passasjerer som ankommer Norge fra Polen beskjed om at de må på karantenehotell.

Kravene om hotellkarantene og negative prøvesvar for alle som ankommer Norge fra utlandet, har skapt en del forvirring. De nye reglene innføres tirsdag, og innebærer at alle som kommer til landet i hovedsak skal i hotellkarantene.

Det stilles også krav til at man viser frem en negativ coronatest på grensen – hvis ikke blir man avvist og sendt tilbake.

– Vi fikk ingen informasjon om de nye kravene, hverken på flyplassen eller fra flyselskapet, forteller Piotr Gorowoski utenfor Torp flyplass i Sandefjord. Han jobber i byggebransjen her i Norge.

Han og flere andre polske reisende VG har snakket med har klaget på manglende informasjon før reisen. For noen av de, betyr det at de må reise hjem igjen.

Avvist

Grorowoski hadde ikke et negativt testsvar test med seg, men slapp inn i landet fordi han har et hus på Slemmestad. Nå venter han utenfor flyplassen på en venn som skulle være i karantene med han i samme hus.

Men kameraten hans kommer ikke. Han hadde heller ikke med seg noe prøvesvar, forteller polakken.

FORBI PASSKONTROLLEN: Piotr Gorowoski venter i to plussgrader utenfor flyplassen på Torp. Foto: Helge Mikalsen

En time senere blir kameraten eskortert ut sammen med ti andre. De blir stuet inn i en minibuss som skal ta de til et karantenehotell i nærheten av flyplassen. På vei inn i bilen blir de påspandert en sjenerøs dose håndsprit.

Av disse elleve personene, har ni blitt avvist ved grensen. De må reise hjem med neste flight til Krakow – men den går først om noen dager.

Uforutsett hotellkarantene

– Ingen ga meg noe informasjon før jeg reiste, sier Damian Mizia til VG.

Han er en av de elleve som ble transportert vekk fra Torp. Samtidig er han én av to i gruppen som får komme inn i Norge etter ti dager med hotellkarantene.

Mizia reiste fra Gardermoen søndag klokken 14.30, og var tilbake i landet i Sandefjord klokken 15.00 dagen etter.

fullskjerm neste KARANTENE: Damian Mizia må sitte ti dager i karantene på hotell.

Han visste derfor ikke at han må ha ti dager i karantene på hotell før han slipper tilbake til kona og deres ett år gamle barn hjemme i Oslo.

–Jeg ser informasjon om covid-19 overalt, men det er aldri helt oppdatert, sier Mizia.

Han understreker at hotellet holder god standard, og mener kommunen imøtekommer de umiddelbare behovene han har i møte med situasjonen.

– Men min situasjon er litt annerledes enn de andres. De må tilbake med første fly til Polen. Det trenger ikke jeg, sier han.

Sandefjord kommune dekker alle utgiftene knyttet til hotellet. I et rundskriv sendt ut mandag, står det at «justisdepartementet vil fastsette en egenandel for den enkelte som benytter hotellet».

– Det ville ikke jeg hatt penger til å betale. Jeg får bare litt foreldrepenger, forteller han.

Med de nye reglene, er hovedregelen at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre den i ti dager på karantenehotell. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere, men det er unntak for tre grupper:

De som er bosatt i (folkeregistrert som bosatt i eller meldt flytting til Norge) eller eier bolig i landet.

De som har kommet til Norge for å utføre arbeid, hvor oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.

Asylsøkere og overføringsflyktninger.

– I am frisk

Gorowoski og Mizia er ikke de eneste av passasjerene som synes informasjonen har vært mangelfull før reisen.

– Det første vi hørte om disse reglene, var da vi kom hit, sier Konrad Soris, som har klatret om bord i en minibuss som skal ta han med til en brakke i Oslo. Der skal han ha sine ti dager i karantene.

fullskjerm neste RETUR: Konrad Soris har akkurat kommet tilbake til Norge etter bursdagsfeiring i Krakow med sin to år gamle sønn.

Soris bor egentlig i Norge, men var hjemme i Polen for å feire sønnens toårsdag, forteller han.

Bussjåfør Marteusiak Jacek har jobbet som bussjåfør i Norge de siste ni årene. Han hadde heller ingen testresultater med seg, men har oppholdstillatelse i Norge.

– Det skal gå bra. Jeg ser egentlig ikke behovet for å måtte være i karantene heller, mener han, og legger til:

– I am frisk.

FRISK: Marteusiak Jacek sier han ikke har Covid, etter ankomst ved Sandefjord flyplass Torp. Foto: Helge Mikalsen

Språkbarriere

Over 100 personer hadde bestilt tur med dette Ryanair-flyet fra Krakow til Sandefjord. Likevel var det ikke stort mer enn 30 personer som ble med.

– Man kan jo tolke det som at informasjonen har nådd ut, og at mange av de som ikke hadde dokumentasjon ikke fløy i dag, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Sandefjord Lufthavn Torp.

MARKEDSSJEF: Tine Kleive-Mathisen ved Sandefjord Lufthavn. Foto: Helge Mikalsen

Luftfartstilsynet skal ha sendt ut melding til alle flyselskap om de nye kravene, opplyser hun.

Samtidig er det tydelig at ikke alle har fått med seg denne informasjonen. Politiinspektør med ansvar for grense i politiet Sør-Øst, Torill Sorte, beskriver det som krevende å innarbeide det nye regelverket.

– Sånn sett var det heldig for oss at det kom såpass få med flyet fra Polen i dag. Språkbarrieren byr på sine utfordringer, og det skaper nok forvirring for de som har kommet inn før, nå ikke slipper inn på grunn av nye krav, sier hun.

– Men informasjonen sprer seg sikkert fort nå.

Bekymret drosjesjåfør

Danny Atrio Tran jobber som drosjesjåfør i Sandefjord, og bekymrer seg for å kjøre passasjerer fra utenlandsreiser fra flyplassen – helst vil han ha kunder som har reist innenlands, sier han.

– Jeg er veldig redd, men har ikke noe valg. Jeg må jo tjene penger, forteller han.

ENGSTELIG: Drosjesjåfør Danny Atrio Tran sier han er særlig skeptisk til å kjøre med folk som nettopp har kommet fra utlandet i baksetet. Foto: Helge Mikalsen

For å unngå smitte, sier drosjesjåfør Tran at han jevnlig renvasker bilen, spriter hender og bruker munnbind på jobb.

– Vi må ta vare på egne liv. Blir jeg smittet, kan jeg jo smitte hele gjengen: familie, venner og kolleger. Derfor tar vi det veldig seriøst, sier han alvorlig.

Publisert: 10.11.20 kl. 15:57 Oppdatert: 10.11.20 kl. 16:22

