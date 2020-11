PRISVINNERNE: Fra v. Frank Haugsbø, Mona Grivi Normann og Maria Mikkelsen fikk blomster, prispenger og et litografi av kunstneren Håkon Bleken av kulturminister Abid Raja. Foto: Thomas Andreassen

Menneskerettspris til VG-journalister

Tre VG-journalister vant mandag Kulturdepartementets menneskerettspris for Tolga-saken.

Saken om de tre brødrene på Tolga har tidligere vunnet Den store journalistprisen og fått et SKUP-diplom for undersøkende journalistikk.

Nå får journalistene Frank Haugsbø, Maria Mikkelsen og Mona Grivi Norman også heder og 100 000 kroner på deling for sin avsløring om hvordan de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen i flere ble år rapportert inn som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune og senere fikk vergemål mot sin vilje.

– Stjerneeksempel

En offentlig granskingsrapport viste senere at to av brødrene ble feilregistrert som psykisk utviklingshemmede, noe som ifølge granskingslederen ga Tolga kommune et urettmessig statlig tilskudd på syv millioner kroner.

– Årets prisvinner er et stjerneeksempel på hvor viktig undersøkende journalistikk kan være for å avdekke brudd på grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhetsgarantier, sa kulturminister Abid Raja da han delte ut prisen i VGs lokaler mandag ettermiddag.

LITOGRAFI: De tre journalistene fikk også et litografi utført av kunstneren Håkon Bleken som her overrekkes av kulturminister Abid Raja. Menneskerettighetsprisen deles ut annethvert år. Foto: Thomas Andreassen

– Det er godt at journalistikken ikke svikter når samfunnet og systemer svikter så grovt som de gjorde i denne saken, la han til.

255 vergemål opphevet

Saken har blant annet ført til at Fylkesmennene ble beordret til å undersøke 17000 vergemålssaker. Nå er 255 av vergemålene opphevet.

Helsedirektoratet har også foreslått at det innføres nye nasjonale retningslinjer for utredning og diagnostisering av psykisk utviklingshemmede, og at hele finansieringsordningen legges om.

– Vi håper saken bidrar til økt bevissthet og korrekt praktisering av vergemålsloven og riktig diagnostisering av psykisk utviklingshemmede, sier Maria Mikkelsen.

– Juryens begrunnelse går i kjernen av pressens samfunnsoppdrag og det gir oss motivasjon til å fortsette.

De tre journalistene jobbet lenge med saken.

Statsministeren Erna Solberg har bedt om unnskyldning til de tre brødrene som ble satt under vergemål mot sin vilje.

Brødrene Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) går til erstatningssøksmål mot Tolga kommune og staten.

Brødrene krever inntil 500.000 kroner hver fra kommunen, og inntil en million hver fra staten.

I sommer sendte de et søksmålsvarsel til Tolga kommune og staten, der de krevde 1,5 millioner kroner hver i erstatning

Kravet ble avvist både av staten og av kommunen.