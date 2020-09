BERGEN: Smitteutbruddet i Bergen har ført til at Vestland fylke er nummer to på listen over smittetrykk i Norden. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Ingen svenske regioner har høyere smittetrykk enn Vestland

I Norden har kun København-regionen høyere smittetrykk enn fylket Vestland i Norge.

– Det er mye spenning knyttet til Bergen, for nå er det et behov for å se at tiltakene der virker, sier helseminister Bent Høie til VG.

De siste ukene har det vært smitteutbrudd i Vestland fylke, spesielt i Bergen kommune. Som følge av det har kommunen innført strenge tiltak for å hanskes med smitten.

Totalt er 376 personer registrert smittet av corona de siste 14 dagene i Vestland fylke. Bergen kommune ligger på 32 nye smittetilfeller i snitt de siste dagene

Dette har økt smittetrykket i Vestland. Kun regionen Hovedstaden i Danmark (København og omegn) har flere nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere enn Vestland i Norden.

GLEDELIG: Bent Høie mener det er en gledelig nyhet at Sverige har fått minsket smittetrykket i landet. Foto: Stian Lysberg Solum

– Dette er et utbrudd man må jobbe med å slå ned gjennom strenge lokale tiltak, som også ble innført for en uke side, sier Høie.

Ifølge ham vet man at det kan gå noen dager før man ser virkningen av denne typen tiltak.

– Men jeg håper vi begynner å se effekt de nærmeste dagene, hvis ikke kan det være behov for ytterlige tiltak, eller justering av tiltakene.

Høyere smittetrykk enn alle svenske regioner

Vestland ligger altså på andreplass i Norden med 65,7 smittede per 100.000 innbyggere, og øverst i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets nyeste ukerapport.

Det viser VGs tall, som er hentet fra FHI, svenske Folkhälsomyndighetens og danske Sundhedsstyrelsen.

Ser man alle regionene under ett, havner tre norske fylker på listen over de ti regionene med flest nye smittetilfeller man per 100.000 innbyggere.

Se listen her:

Dermed har Vestland også høyere smittetrykk enn alle de svenske regionene.

– Norge har generelt sett hatt lavt smittetrykk, og smittetall. Hva betyr det at Vestland nå har høyere smittetrykk enn Sverige?

– Det er jo en gledelig nyhet når Sverige har fått lavere smittetall, så det er bra. Det betyr at den satsingen Sverige har gjort med å teste flere, som Norge også har gjort, ser ut til å fungerer bra, sier Høie.

Norge og Sverige har likevel nesten samme smittetrykk: Sverige har fortsatt høyere smittetrykk enn Norge

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, påpeker at det fortsatt er registrert veldig lite smitte i Norge.

– Blant de laveste i Europa, hvis vi ser bort fra utbruddet i Bergen og de mange små utbruddene i Oslo. Likevel er vi like sårbare som alle andre land for nye smitteutbrudd hvis vi ikke følger nøye med hver eneste dag, skriver han i en e-post til VG.

– Kan bli smittet i landet vårt

Mens Vestland havner på andreplass, havner Oslo på femteplass. Viken er også med på listen over regionene med høyest smittetrykk, på tiendeplass.

– Men vi opererer ikke med røde og gule regioner nasjonalt, slik vi gjør med for eksempel Sverige. Vi har mer tilgang til informasjon nasjonalt og enda bedre oversikt over smitteutbruddene i vårt eget land, altså er det ingen forbud mot å reise til Bergen, sier Høie og fortsetter:

– Men det er sånn at når man er på reise i Norge må man også være oppmerksom på generelle råd. Dette viser jo at man kan bli smittet i landet vårt også.

Høie viser til regjeringens nasjonale tiltaksplan publisert 7. mai, som sier at Norge vil kunne beholde kontrollen, men at så lenge viruset er i samfunnet vil man ha kontinuerlig lokale utbrudd, slik som vi ser i Vestland.

– Det må vi kunne leve med fremover. Vi må kunne registrere utbrudd og slå ned. Og det har vi jo lykkes med til nå, så får vi se hvordan tiltakene virker i Bergen.

– Ikke fulgt smittevernreglene

Både helseministeren og helsedirektøren mener den økte smitten i Bergen tyder på glemsomhet i smittevernregler.

– Det skyldes nok at mange mennesker har hatt tett kontakt i en periode da smitte begynte å spre seg i Bergen. Det er rett og slett et tegn på at smittevernrådene ikke har vært fulgt godt nok av mange nok da ferien var over, skriver Nakstad.

Ifølge Høie er det en naturlig konsekvens av en tøff vår og en lite smittsom sommer.

– I all hovedsak er det sånn at de lokale utbruddene vi har hatt er knyttet til situasjoner der folk ikke har fulgt smittevernreglene, og det er menneskelig. Og så opplever vi at det kanskje er større oppmerksomhet rundt det nå, enn det var gjennom sommeren.

I Belgia er det karanteneregler for reise til Norge, men på grunn av den store økningen i smittetilfeller i Vestland legger Belgia nå Vestlandet på en egen liste for «økt årvåkenhet», sammen med Viken og Oslo. Det viser en ny oppdatering fra belgiske myndigheter. Det spesifiseres ikke om det er snakk om Vestland fylke eller Vestlandet i sin helhet.

