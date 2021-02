MANGE SMITTET: Den lille vestlandskommunen Ulvik opplever et stort smitteutbrudd av den britiske virusvarianten. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Smitteutbruddet i Ulvik: Tror smitten er spredt av barna

Ordføreren i Ulvik sier at utbruddet av det britiske virusvarianten i kommunen stammer fra barnehage- og skolemiljøet. Erfaringer fra utlandet viser at varianten er smittsom blant barna.

Internasjonalt er det flere eksempler på store utbrudd av den britiske mutasjonen, B.1.1.7, i barnehager og skoler.

I en kommune i Italia av samme størrelse som Ulvik er det nå et stort slikt utbrudd. 10 prosent av befolkningen i Corzano er smittet, melder ANSA. Det er en landsby med 1400 innbyggere.







– Vi har 140 positive og 60 prosent er barneskoleelever eller barnehagebarn som videre har smittet familiene sine, sier ordfører i Corzano, Giovanni Benzoni, som selv er smittet.

Analyser gjort av de lokale helsemyndighetene ATS Brescia viser at utbruddet er B. 1.1.7-mutasjonen.

UTBRUDD: Erfaringer fra Ulvik og andre land viser at barn bidrar til å spre coronamutasjonen. ILLUSTRASJONSFOTO: Gorm Kallestad, NTB

– Smitte kan spres av unge

Kommuneoverlege i Ulvik, Unni Solem, skriver dette på kommunens nettsider søndag:

«Det er tøffe tider nå. Bergen er bekymret for <10 smittetilfeller. Vi har 96 bekreftet tilfeller søndag kveld. Vi har kartlagt ungene og de ansatte i barnehage og skole, der utbruddet startet, og mange nærkontakter av barna, som foreldre og besteforeldre er smittet.»

Ulvik kommune har 1067 innbyggere. Ni prosent av innbyggerne er altså smittet i utbruddet.

– Heldigvis er det så langt få som har blitt alvorlig syke. Men i uken som kommer, kan flere bli sykere, skriver kommuneoverlegen.

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen vet ikke hvor mange av de bekreftede smittetilfellene som er barn, men han vet at smitten stammer fra det miljøet. Han tror smitten har skjedd blant barna, og så har den spredt seg til de voksne.

– Voksne er flinkere enn barn til å holde avstand, det er jo en utfordring for ungene, sier han til VG.

ORDFØRER: Hans Petter Thorbjørnsen er ordfører i Ulvik. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Skolene har tatt i bruk kohorter, men ordføreren mener situasjonen blir mer komplisert når familier har barn i ulike klasser og på tvers av barnehage og skole.

– Selv om de er flinke til å holde kohortene, er det vanskelig å ikke blande kohortene. Det blir vanskelig for familier med flere barn, sier Thorbjørnsen.

Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet er overlege og spesialist i barnesykdommer. Hun sier smitte kan spres blant unge, særlig når det er snakk om en mer smittsom variant.

– Selv om nye data fra England på denne varianten viser at barn og unge smitter videre i mindre grad enn voksne, så kan også barn og unge ha smittet andre, sier Greve-Isdahl.

– Barn og unge har mange kontakter, oftest flere enn voksne. Smitteverntiltak og etterlevelse av disse kan begrense smittespredning, og er spesielt viktig ved en mer smittsom variant, legger hun til.

Overlege og barnelege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl, sier smitte kan spres blant barn. Foto: Frode Hansen, VG

Vil ikke ha avstandsregler i barnehagen

Barnelegen i FHI tror likevel ikke det er realistisk å få så små barn til å klare å holde avstand.

– Vi har ikke anbefalt at barn i barnehage skal holde avstand til hverandre, både fordi de smitter i mindre grad enn voksne, fordi de trenger å ha naturlig lek, og fordi det er urealistisk, sier hun.

Greve-Isdahl sier også at smittetallene blir lavere når barnehager og skoler er på rødt nivå, men at dette kan endre seg hvis den britiske mutasjonen sprer seg ytterligere.

– Mer smittsomme varianter kan utfordre den norske strategien for håndteringen av pandemien så langt. Vi vurderer fortløpende om det er behov for justeringer i tiltakene for å holde smittetallene nede, også i skolene.

HÅNDVASK: Erfaringer fra kommunene viser at barna ikke er like flinke som vokse til å overholde smittevernregler. ILLUSTRASJONSFOTO: Gorm Kallestad / NTB

Lignende utbrudd i dansk barnehage

I begynnelsen av januar var det et lignende stort utbrudd i barnehagen Bikuben i Aalborg i Danmark, skriver dansk TV 2.

Minst 39 personer med tilknytning til barnehagen ble smittet med coronavirus. Fem av disse tilfellene ble bekreftet å være B. 1.1.7-mutasjonen.

De danske partiene Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten mente barnehagene i Danmark burde delvis stenges ned av hensyn til personalet, med unntak av nødpass til foreldre som ikke kan jobbe hvis barna må være hjemme.

– Vi er bekymret for at institusjonene får problemer hvis vi ikke stenger delvis ned, sier SFs talsmann for barnepolitikk, Jacob Mark, til TV 2.

Barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet avviste forslaget.

– Det er noen funksjoner i samfunnet vårt som er fullstendig avgjørende for at alt annet kan fungere. Og en av de funksjonene er pedagogene, sa hun til TV 2.

LEDENDE: Israel er verdensledende i vaksinering, men har likevel mange smittede barn. Foto: Jack Guez, AFP

Israel er verdensledende i vaksinering, men ser nå med stor bekymring på en sterk vekst i smitte blant unge siden nyttår.

Mer enn 50.000 barn og tenåringer ble smittet i januar. Veksten var størst i aldersgruppen seks til ni år, skriver Jerusalem Post.

Helseministeren i landet, Yuli Edelstein, sier til avisen at de ikke har vært vitne til så mye smitte hos barn så langt under pandemien.

– Under de tidligere bølgene virket det som om barn hadde mindre sannsynlighet for å få viruset, og enda mindre sannsynlighet for å få symptomer, sier helseministeren i Israel.

Israel er nå i lockdown etter sin tredje bølge med smitte. Skolene er stengt.

Nedstengningen varer til søndag, skriver Jerusalem Post. Skolene vil da bli gradvis og delvis gjenåpnet.