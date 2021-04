MOTTOK MILLIONBELØP: Overlege og professor ved Oslo universitetssykehus Pål André Holme har mottatt over en million kroner fra Pfizer og Bayer de siste fem årene. Dette mens han medpubliserte en artikkel om AstraZeneca-vaksinen. Foto: Hallgeir Vågenes

Mottok Pfizer-honorar – medpubliserte artikkel om AstraZeneca-vaksinen

De siste fem årene har overlege Pål André Holme mottatt over en million kroner fra Pfizer og Bayer. Han og flere av medforfatterne bak AstraZeneca-fagartikkelen avviser at det er finansielle interessekonflikter.

Av Thea Rosef

Det skriver Klassekampen torsdag.

Fredag forrige uke publiserte medisintidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM) en fagartikkel om bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

Forfatterne har fått massiv internasjonal oppmerksomhet etter at de konkluderte med at blodpropp av typen som tok livet av tre helsearbeidere, skyldes AstraZeneca-vaksinen. Professor og overlege Pål André Holme ledet det kliniske arbeidet.

Han er overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Men det som ikke nevnes i fagartikkelen er at Holme mellom 2015 og 2019 mottok 265.438 kroner fra legemiddelselskapet Pfizer og 663.659 kroner fra Bayer, ifølge selskapene selv, skriver Klassekampen.

I tillegg har Holmes selskap Hemaconsult mottatt henholdsvis 262.450 og 57.697 kroner fra Pfizer og Bayer i 2019. Til sammen blir dette 1.249.244 kroner inn til overlegen de siste fem årene. Ifølge selskapene er pengene honorarer og utgifter til blant annet reise og overnatting, skriver avisen.

Holme skriver i en epost til Klassekampen at han har fått betalt for å «holde foredrag ved internasjonale og nasjonale fagmøter/kongresser med tilhørende tidkrevende forberedelser. Undervisning/opplæring, kurs- og møtevirksomhet og reiserefusjon».

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Holme torsdag morgen.

Holme: – Aldri forsket på vaksiner

Forskere som publiserer artikler i NEJM eller andre vitenskapelige tidsskrift må følge de etiske anbefalingene til International Committee of Medical Journal Editors.

Det innebærer at de må oppgi eventuelle samarbeidspartnere som er relevante for den aktuelle forskningen og penger de har mottatt som kan gi inntrykk av inhabilitet. I det såkalte åpenhetsdokumentet, som følger med artikkelen om Astrazeneca-vaksinen, oppgir Holme at han ikke har slike forbindelser, skriver Klassekampen.

Ifølge avisen har han krysset «nei» på spørsmål om han har mottatt pengeoverføringer fra relevante aktører de siste 36 månedene, og på spørsmål om han har noen forbindelser som vil kunne skape tvil om habilitet.

IKKE FORSKET: Overlege ved Oslo universitetssykehus Pål André Holmedet skriver til Klassekampen at det er viktig å presisere at han aldri har forsket på vaksiner. Foto: Hallgeir Vågenes

I de internasjonale retningslinjene for åpenhet står det blant annet at forskeren «bør være åpen om interaksjoner med enhver instans som vil kunne ansees som relevant, i brei forstand, for arbeidet».

På spørsmål fra Klassekampen om Holme ser noen etiske problemer med at han har mottatt store pengesummer fra konkurrenter til produsentene av vaksinen han har forsket på, svarer Holme:

– Nei, og det er viktig å presisere at jeg aldri har forsket på vaksiner. Funnene er gjort på grunnlag av observasjoner som ble gjort i forbindelse med behandling av pasienter innlagt på OUS Rikshospitalet, skriver han i en epost.

– Grovt bomskudd og en avsporing

I et innlegg i Klassekampen torsdag skriver flere av Holmes medforfattere at de også har mottatt liknende betalinger.

De avviser likevel kontant at dette har påvirket forskningen:

«Hensikten med slike skjema er å opplyse om økonomiske bindinger som kan ha påvirket forskerne som publiserte arbeidet. Ja, flere av oss har mottatt honorarer fra farmasøytiske selskaper som ledd i opplæringsarbeid og oppdatering av kollegaer. Men, nei, dette representerer på ingen måte finansielle interessekonflikter som er relevant for en artikkel om fem helsearbeidere som ble alvorlig syke etter vaksinasjon. Tre av dem døde. Å fokusere på eventuelle mangler i selvrapporterinsskjemaer, er et grovt bomskudd og en avsporing. Vi spør oss om hva Klassekampen ønsker å oppnå.», skriver medforfatterne på artikkelen i New England Journal of Medicine.