Regjeringen innfører nye, nasjonale coronatiltak

Maks to gjester i private hjem og nasjonal skjenkestopp er blant flere nye, nasjonale innstramminger. – Jeg vet dette vil vekke reaksjoner der det knapt har vært et smittetilfelle tidligere, sier helseminister Bent Høie.

Saken oppdateres.

Under en uke før påskeuken er den registrerte smitten i Norge høyere enn noen gang tidligere. Antall innlagte coronapasienter er på høyde med april i fjor.

Samtidig innfører regjeringen de nasjonale innstrammingene de tidligere har varslet at de vil innføre dersom smitten ikke gikk ned. Det skjer etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier helseminister Bent Høie.

Disse anbefalingene ble levert kun et kvarter før pressekonferansen begynte tirsdag ettermiddag, viser dokumentet.

– Vet det vil vekke reaksjoner

Bakgrunnen for nasjonale innstramminger nå er at det muterte viruset stadig sprer seg til nye steder og at det stadig dukker opp nye utbrudd.

– Jeg vet dette vil vekke reaksjoner der det knapt har vært et smittetilfelle tidligere, sier Bent Høie om at regjeringen nå innfører nye tiltak.

De nye tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til 25. mars og enkelte først 29. mars. Det er en blanding av påbud/forbud og anbefalinger og frarådinger som nå innføres på nasjonalt nivå.

– De nasjonale tiltakene gjelder også i påsken uansett hvor den tilbringes. Det aller viktigste er at vi reiser så lite som mulig og møter så få som mulig, sier helseministeren.

Dette er tiltakene

Nye anbefalinger:

Én-meteren endres til to meter

Det anbefales maks to gjester på besøk i private hjem.

Kommer du har område med høyt smittenivå, bør du hverken gå på eller ha overnattingsbesøk

Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av en til to faste venner

Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meter avstand

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesenter og varehus i den kommunen de bor i

Nye regler:

Nasjonal skjenkestopp

Innendørs idrett forbys med unntak av for profesjonelle utøvere

Fornøyelsesparker og lignende må holde stengt.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise må nå tilbringe hele karantenetiden på hotell

Flere ganger den siste uken har det blitt registrert rekordmange smittetilfeller både nasjonalt og i hovedstaden.

– Situasjonen er bekymringsfull og ustabil, sier avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen i Norge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet begrunner innstrammingene blant annet med tiltakene vi har ikke er tilstrekkelige til å stanse økningen i smitte.

– Vi er også bekymret for kapasiteten til å teste og spore opp smitte. Flere laboratorier melder at de nærmer seg grensen for hvor mange prøver de kan analysere, og flere kommuner melder om at de sliter med kapasitet til å spore opp alle som har vært i kontakt med en som er smittet. Hvis kommunene ikke klarer å fange opp smitte skal det lite til for at vi mister kontroll og at smitten sprer seg raskt.

Blant kommuner som har fått kjenne på dette er blant annet Tønsberg og Færder - som nå får sine prøver analysert på Oslo universitetssykehus fordi kapasiteten er sprengt på sykehuset i Vestfold. I flere tilfeller etter denne overgangen har de måttet vente opptil fire dager på et prøvesvar.

Flere kommuner er innlemmet i regjeringens strenge tiltaksnivå 5A. Det gjelder blant annet Oslo, hele Viken, Salten, hele gamle Vestfold samt de gamle Telemarkskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Der det er lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale, vil de lokale reglene gjelde og omvendt. Det er alltid den strengeste regelen som gjelder.

