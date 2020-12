BRYTER SAMARBEIDET: Fra i dag kan man ikke betale med MasterCard på Pornhub. Foto: Thomas White / Reuters

MasterCard og Visa bryter samarbeidet med Pornhub

MasterCard og Visa bryter samarbeidet med Pornhub etter de oppdaget ulovlig innhold på nettstedet.

Oppdatert nå nettopp

Det melder New York Times.

Mandag startet MasterCard granskingen av verdens største pornonettsted, etter anklager om at de tillater deling av overgrepsvideoer. Nå tar de affære, og bryter samarbeidet.

The New York Times avslørte denne uken kritikkverdige forhold på pornonettsiden. I artikkelen forteller flere unge kvinner om at videoer av dem er delt på Pornhub, uten deres viten og vilje. Flere av videoene skal vise kvinnene når de er under seksuell lavalder, og er dermed å anse som overgrepsmateriale.

les også Pornhub granskes av MasterCard etter overgrepsanklager

MasterCard sa selv at etterforskningen har bekreftet brudd på deres standarder, og at de ikke støtter ulovlig innhold, ifølge New York Times. Bruddet fikk altså selskapet til å avslutte samarbeidet med nettstedet.

Kredittkortselskapet VISA stopper også samarbeidet midlertidig.

«Etter påstandene om ulovlig innhold suspenderer VISA bruken av våre kort på Pornhub. Dette gjør vi mens vi venter på at vår pågående etterforskning fullføres», skriver VisaNews.

Avviser anklagene

Pornhub er verdens største nettsted for porno, og er eid av det kanadiske selskapet Mindgeek. De har selv avvist alle anklagene.

– Enhver påstand om at vi tillater videoer som fremstiller seksuelt misbruk av barn er uansvarlig og åpenbart usant, skriver nettstedet i en uttalelse til New York Times.

Pornhub har vært i hardt vær siden artikkelen, og varslet denne uken at de skjerper retningslinjene.

Milliardæren Bill Ackman har gått og oppfordret også kredittkortselskapet American Express til å gjøre som MasterCard og VISA.

les også «25 under 25»: Kjære pornotitter, ikke støtt Pornhub!

Oppdaterte retningslinjene

Pornonettstedet gjør det bare mulig for verifiserte brukere å laste opp videoer, og funksjonen er stanset for alle brukere. Verifiseringsprosessen skal lanseres neste år.

De har også fjernet muligheten for å laste ned videoer, noe som tidligere har gjort at fjernet materiale lett har dukket opp igjen.

– I dag tar vi store steg for å beskytte samfunnet vårt ytterligere, skrev de på nettsiden tirsdag.

les også Skjerper retningslinjer – forbyr nedlastinger

Pornhub har 3,5 milliarder besøk i måneden, fra hele verden. I vår publiserte Redd Barna en rapport om unges seksualvaner.

Der kom det fram at mange jenter har deltatt i seksuelle handlinger som de eller partneren har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt eller krenkende.

Publisert: 10.12.20 kl. 20:32 Oppdatert: 10.12.20 kl. 23:19

Mer om Mastercard Pornhub Porno