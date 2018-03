Erna Solberg grillet om hatretorikk i Stortinget

Dagen etter Sylvi Listhaugs dramatiske avgang måtte statsminister Erna Solberg på nytt svare på nærgående spørsmål om den avgåtte statsrådens retorikk.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken brukte spontanspørretimen i Stortinget til å utfordre statsministeren på Facebook-innlegget som kostet Listhaug jobben som justisminister. Støre forsøkte gjentatte ganger å få statsministeren til å innrømme at innlegget nører opp under farlige holdninger.

– Mener statsministeren at innlegget justisministeren la ut nører opp under holdninger som kan være farlige for et samfunn?, spurte Støre.

Solberg gjentok at hun har tatt avstand fra innlegget, og slo samtidig fast at det er feil å tillegge Listhaug en intensjon om å nøre opp under farlige holdninger med Facebook-innlegget der hun skrev at Arbeiderpartiet setter terroristene over nasjonens sikkerhet.

– Dette er lett antennelige spørsmål, og derfor mener jeg at vi alle skal være varsomme, sa Solberg.

Det fikk Støre til å reagere kraftig.

– Statsministeren er ikke ved kjernen. Dette holder ikke, slo han fast.

– Hvis vi ikke kan ta lærdom av dette, og si at dette er farlig, da er det ting vi ikke har lært. Det handler om å forstå hva som nører opp under konspirasjonsteorier og farlige holdninger. Vi får altså ikke det svaret fra statsministeren, og det er nedslående, sa Støre.

Både Støre og Lysbakken var synlig provosert over at Solberg valgte å avslutte debatten rundt mistillitsforslaget mot Listhaug i Stortinget tirsdag med å oppfordre opposisjonen til å se nøye på sin egen retorikk i saken.

– Vi står igjen med en advarsel fra statsministeren om å føre en saklig debatt, men det handler om noe annet. Vi må erkjenne at denne typen utsagn er farlige, ellers har vi ikke lært noe. Forstår ikke Solberg at denne bilde- og ordbruken i dette Facebookinnlegget er farlig og egnet til å nøre opp under slike holdninger? spurte Støre.

SV-leder Audun Lysbakken fulgte opp:

- I går hadde statsministeren mulighet til å avslutte debatten på en samlende måte. Det valgte hun å ikke gjøre. Dette handler ikke om Sylvi Listhaugs intensjoner med innlegget, men om ordenes funksjon. Statsministeren bør kunne si at det er farlig å bruke ekstremistenes språk.

– Jeg er helt enig i at det er farlig å bruke ekstremisters språk, svarte Solberg.

– Jeg har ikke noen problemer med å si at vi må passe på at språket vårt ikke nører opp under konspirasjonsteorier.