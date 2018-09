Laila Mjeldheim og Espen Andresen er lederskikkelsene i addictologi-miljøet. De får sterk kritikk fra avhopper-organisasjonen Foto: Caroline Bremer

Hjelpekilden om Addictologi Akademiet: Det mest ekstreme vi kjenner til i Norge

Hilde Langvann i Hjelpekilden bistår sektofre. Hun mener Espen Andresens Addictologi Akademi skiller seg markant fra liknende miljøer. Tidligere samarbeidspartnere omtaler virksomheten som «kompromissløs fundamentalisme».

Publisert: 30.09.18 21:05 Oppdatert: 30.09.18 21:40

Hjelpekilden er et tilbud til personer som har vært en del av lukkede religiøse miljøer og hovedoppgaven er å sette avhoppere i kontakt med hverandre.

– Addictologi Akademiet er det mest ekstreme miljøet vi kjenner til i Norge. Det er ikke noe annet miljø vi kjenner til som kan sammenlignes med det som har kommet frem om forholdene her, sier daglig leder Hilde Langvann til VG.

Aktiv forfølgelse

– Hva legger dere da i ekstremt?

– Måten de forfølger og sanksjonerer personer som bryter ut eller kommer med kritikk, er helt uvanlig for andre miljøer. I norske religiøse miljøer vi jobber med, vender man som regel det andre kinnet til, og lar utbryterne være i fred, sier hun.

– Utbrytere som driver kritikk vil med få unntak som regel ties i hjel. Den aktive forfølgelsen og svertingen vi har sett i Addictologi Akademiet, ligner mer på historier vi har hørt fra Scientologikirken, der kritikere skal angripes, sier Langvann til VG.

VG har siden høsten 2017 publisert en rekke artikler om Addictologi Akademiet , en terapivirksomhet ledet av Espen Andresen (53).

Søndag avslørte VG hvordan medlemmer av miljøet var med i organiserte svertekampanjer mot personer som hadde avsluttet behandlingen hos terapeuten Espen Andresen.



Sterk kontroll og pengepress

Hun sier Hjelpekilden har fulgt nøye med på alle artiklene som VG har skrevet om både Det Norske Kartselskapet og Addictologi Akademiet det siste året.

Da de uttalte seg om miljøet i fjor høst, sa de til VG at miljøet hadde flere likhetstrekk med enkelte religiøse miljøer.

– Det er lite rom for kritikk og annerledestenkende. Det er sterk kontroll, og isolasjon fra familiemedlemmer som ikke er med, sa Langvann.

I tillegg pekte hun på pengepresset, som VG også har dokumentert i flere artikler.

I kjølvannet av VGs publiseringer har det vært aktivitet på Hjelpekildens hjemmeside.

Lukket gruppe for pårørende

– Vi har merket oss at det har vært sterk debatt under brukerhistorier fra Addictologi Akademiet på våre nettsider, og det har vært mye arbeid med å moderere kommentarfeltet. Vi har også fått henvendelser fra personer som vil ha sine navn og innlegg fjernet, fordi de ikke lenger står for det de har skrevet etter å ha brutt med miljøet, sier Langvann.

Hun sier det finnes en egen lukket gruppe for pårørende med 28 medlemmer.

– Hva tenker du om det som har kommet frem om hvordan norske myndigheter håndterer opplysningene om forholdene på innsiden av Addictologi Akademiet?

– Det virker som om myndighetene er svært opptatt av at det må ha skjedd noe tydelig straffbart for å kunne gripe inn. Hadde det vært barn som var involvert, så hadde myndighetene tatt affære straks. Men her er det snakk om voksne mennesker og flere med rusbakgrunn, uten at jeg skal påstå at det er årsaken, sier Langvann.

– Fundamentalisme

Terapeuten Espen Andresen (53) har sin utdannelse fra svenske addictologer, men i dag er det ikke noe samarbeid mellom dem. De mener han står for fundamentalisme.

– Det er makt og kontroll i stedet for lydhørhet og kjærlig støtte. Det er fundamentalisme i stedet for åpenhet og kommunikasjon, sier den svenske addictologen Linda Norgren om terapeuten Espen Andresen.

Hun jobber som addictolog, og er medeier i Samverkangruppen i Sverige, som ble startet av Torbjørn Fjellström. Han regnes som opphavsmannen til addictologien i Skandinavia. Linda Norgren samarbeider med Andreas Fjellstrøm, som er hans sønn.

Norgren er også rektor ved FUN-Fria Universitetet Norden. Det er her Espen Andresen har sin utdannelse fra, før han dro til Norge og startet sitt eget akademi i 2005–2006.

Espen Andresen samarbeidet lenge med sine svenske læremestere, men i 2014 var det stopp.

Den harde tonen i Espen Andresens addictologi skal ha vært grunnen til at det lange samarbeidet med svenske addictologer ble brutt, slik Norgren fremstiller det.

– Vi oppdaget at flere og flere fikk problemer på grunn av Espen og den måten han utøvde addictologien sin på. Vi forsøkte å konfrontere ham med dette, men fikk ikke noe gjensvar. Han ville overhodet ikke lytte til oss, sier Norgren til VG.

Avviser sektanklager

Espen Andresen og Laila Mjeldheim har fått fremlagt alle anklagene i denne artikkelen, men har valgt å ikke kommentere saken.

Tidligere har Espen Andresen avvist alle anklager om at han driver en sekt.

– Jeg kan avkrefte at Addictologi Akademiet (AA) er en sekt ledet av en gal, slem og manipulerende leder, uttalte han til VG 9. desember i fjor.

Han uttalte videre at Addictologi Akademiet er en helt vanlig bedrift som leverer tjenester innen coaching og lederutvikling.

– Som ellers i forretningslivet, opererer vi med normale kundekontrakter for bestilte tjenester. Vi er ikke så opptatt av hvilken avhengighet du har, men de som kommer hit, må selv ha innsett at de trenger hjelp.