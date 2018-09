KAN SMILE: Statsminister Erna Solberg, her på besøk Bjørnholt videregående skole. Hun ble vist rundt på skolen av rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen. Ordfører Marianne Borgen (SV). Lokalvalgkamp start. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ett år til lokalvalget: Høyre tilbake som største parti

NYHETER 2018-09-13T02:56:31Z

Hadde det vært valg i dag, ville Høyre gjort sitt beste kommunevalg på 40 år, viser VGs ferske måling.

Publisert: 13.09.18 04:56

Når VG spør velgerne hva de ville stemt dersom det var kommunevalg i morgen, svarer 28,4 prosent at de ville stemt Høyre. 26,2 prosent svarer at de ville stemt Arbeiderpartiet.

– Det er alltid hyggelig med gode målinger, men det er kun valgdagen som teller, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg .

Slik ville statsministerens parti tatt plassen til Ap som Norges største kommuneparti, og fått flere velgere enn under stortingsvalget.

– Vår målsetting er at halvparten av landets innbyggere skal få gleden av å bo i en Høyrestyrt kommune etter neste lokalvalg. Vi skal bruke det neste året til å forklare hvorfor Høyre har de beste kandidatene og de gode politiske løsningene for hele Norge, sier Solberg.

Det var 33 prosent som stemte på Arbeiderpartiet under kommunevalget i 2015, 23,2 prosent på Høyre.

Støre: – Arbeiderpartiet styrker seg

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre lar seg ikke uroe av tallene:

– Det er løfterike tall for oss. Det bekrefter tendensen de siste månedene om at Arbeiderpartiet styrker seg, sier Støre. Han påpeker at partiet normalt ligger lavere på kommunemålinger enn på målinger før stortingsvalg.

– Men Høyre ligger ifølge målingen an til å bli Kommune-Norges største parti, på bekostning av dere. Hvordan skal dere møte det i valgkampen?

– Det skal vi møte med åpent sinn og god konkurranseholdning. Det blir en spennende valgkamp mot Høyre i mange kommuner. Vi gjorde det bra i 2015, og skal forsvare oss i de kommunene vi vant i da, og gjøre det godt i andre, sier Støre.

Før kommunevalget sist falt Ap på målingene fram mot kommunevalget, nå mener partilederen at tendensen er motsatt.

– Nå kommer vi fra et lavt nivå og styrker oss hele tiden. Det er nok motiverende for alle som nå står på våre lister rundt om i landet, sier han.

Rødt, SV, SP og Frp frem – KrF og Venstre tilbake

Sammenlignet med kommunevalget i 2015 er det Frp som går mest frem, fra 9,5 prosent til 12,1 prosent på septembermålingen. De mister derimot oppslutning sammenlignet med stortingsvalget, der de fikk 15.2 prosent.

Rødt går frem 1,3 prosentpoeng til 3,3 prosent, SV frem til 4,9 og Sp fra 8,5 i 2015 til 10 prosent.

Venstre og KrF svekkes, fra 5,5 og 5,4 prosent forrige kommunevalg til 3,7 og 4,9 prosent på målingen tre år senere. Miljøpartiet De Grønne klatrer tilbake til 4,2 på målingen, som er det samme resultatet de fikk i 2015, dermed øker de i oppslutning sammenlignet med stortingsvalget.