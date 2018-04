MISTET VENNER: McKullen Astill (19) er i sorg etter den tragiske bussulykken i Canada. Foto: Reuters / Privat

Norsk-kanadier spilte for ulykkeslaget: - Jeg er veldig sjokkert

Publisert: 07.04.18 22:09

Den kanadiske juniorlaget var på vei for å spille en kamp da bussen de satt i kolliderte med en semitrailer. 14 døde. Den tidligere Stavanger Oilers-spilleren McKullen Astill (19) spilte for Humboldt Broncos så sent som i januar.

– Jeg er veldig sjokkert, sier norsk-kanadieren til VG. Han spilte åtte kamper for den ulykkesrammede laget denne sesongen.

14 døde og ytterligere 14 personer er sendt til sykehus. Tre av dem har kritiske skader, skriver BBC .

Juniorlaget til «The Humboldt Broncos» består av 24 spillere mellom 16 og 21 år. Laget var på vei for å spille en kamp da bussen krasjet med en semitrailer i Saskatchewan klokken 17 fredag lokal tid, klokken ett i natt norsk tid.

– Dette er helt sykt faktisk. Jeg spilte på dette laget og har en masse gode venner der, sier McKullen Astill. Han har bodd med familien sin i Stavanger fra han var ni år gammel og har vokst opp i Oilers hvor han spilte ungdomshockey helt frem til denne sesongen.

– Jeg er blitt kontaktet av mange i Norge som tror jeg fortsatt spiller i Humboldt, sier han. Juniorspilleren skiftet klubb til South Shore Lumberjacks og spilte fredag kveld sluttspill og skal ut i en ny kamp søndag.

– Jeg vet ikke så mye mer enn at semitraileren skal ha kjørt mot et stoppskilt. Den kjørte inn i forparten på bussen. Klubbens coach skal være død, sier 19-åringen på telefon fra Kelowna vest i Canada.

– Dette er veldig rart. McKullen hadde sittet på den bussen om han ikke hadde skiftet klubb i januar, sier faren, William Astill, i Stavanger.

– Vår tanker og bønner går til familiene til våre ansatte og utøvere, og til de alle de som er berørt av denne forferdelige tragedien. Våre Broncos-familier er i sjokk og vi forsøker å ta inn over oss dette ufattelige tapet, skriver president Kavine Garinger i en uttalelse som er lagt ut på lagets nettside .

I en melding på Twitter skriver statsminister Justin Trudeau at han føler med alle som er rammet av tragedien.

Flere hundre personer har vært samlet på Broncos hjemmearena, en liten by med rundt 6000 innbyggere. Ulykken skjedde nord for Tisdale, rundt 140 mil unna. Et pårørendesenter er opprettet i en kirke i nærheten, skriver CBC .

Ordføreren i Humboldt sier til CBC at ulykken kommer til å ramme lokalsamfunnet hardt.

De fleste av spillerne kommer fra Saskatchewan eller Alberta, ifølge The Globe and Mail . På sosiale medier deler pårørende oppdateringer om sine kjære.

McKullen Astill har trent med A-laget til Stavanger Oilers . Han planlegger en sesong til Canada, men ønsker etter hvert å komme tilbake til klubben for å spille i den norske eliteserien i ishockey. Han er kanadisk statsborger født i Edmonton, men har permanent oppholdstillatelse i Norge.

