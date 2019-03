HÆRVERK: Vandaler malte ordet «rasist» i rødt på huset til Tor Mikkel Wara i desember i fjor. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Bombegruppen hos Wara

Politiets bombegruppe rykket ut til justisministeren etter at det ble funnet et truende brev i postkassen.

Publisert: 02.03.19 16:56 Oppdatert: 02.03.19 17:16







Politiets bombegruppe er lørdag ettermiddag hjemme hos justisminister Tor Mikkel Wara i Oslo etter at det ble funnet et brev i postkassen som ble oppfattet som truende. Det opplyser Oslo-politiet til VG.

Politiet sier de tar saken på stort alvor og at de vil etterforske hendelsen, men sier også til VG at det er ingenting som tyder på en reell trusselsituasjon.

Tidligere har hjemmet til Wara vært utsatt for hærverk. I desember tagget noen ordet «rasist» på huset til justisministeren og samboeren. Det ble også tagget på Waras bil. Bilen til Wara ble også forsøkt påtent.

– Jeg oppfatter dette først og fremst som et angrep på det norske demokratiet, og en jobb jeg er satt til å gjøre i regjeringen. En trussel mot meg er en trussel mot det norske demokratiet, sa Wara til VG i desember.

I januar måtte politiet rykke ut til Wara på nytt. Da hadde det tatt fyr i en søppelbøtte utenfor hjemmet til justisministeren.

I februar måtte politiet rykke ut til justisministeren nok en gang. Et tøystykke var festet til familiens bil. Det var flasker festet til tøystykke. Politi trodde først at tøystykke var ufarlig, men etter å ha undersøkt flaskene, fant politiet spor av brennbar væske, ifølge Dagbladet.

BRANN: 17. januar rykket politiet ut for å etterforske en mulig brannstiftelse ved huset til justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Ole Kristian Bjellaanes / NTB scanpix

Kontroversielt teater

Hærverket mot Waras hus i desember kom like etter at forestillingen «Ways of seeing» ble vist på Black Box Teater i Oslo. I forestillingen ble det brukt opptak av boligene til blant annet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp), og Resett-redaktør Helge Lurås.

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, kalte personene bak teaterstykket for inntrengere.

«De filmer stuevinduet og soveromsvinduet, og der inne er jeg. Jeg som aldri har oppsøkt offentlighetens lys. Jeg som alltid har satt pris på min anonymitet. De er inntrengere og jeg er uten mulighet til å forsvare meg. Hadde jeg visst at de var der ute, hadde jeg selvsagt fått dem fjernet», skrev Bertheussen i en kronikk i VG.

Regissør av forestillingen Pia Maria Roll uttalte til VG at de ikke har gjort noe ulovlig.

– Vi har en tidligere høyesterettsdommer på scenen, som har gått gjennom de juridiske aspektene. Dette er bilder som du kan laste opp fra google maps. Det er helt uproblematisk, sa Roll til VG i desember.