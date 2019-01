MÅTTE SVARE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget tirsdag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Søreide: – Norske våpen ikke bekreftet i Jemen

NYHETER 2019-01-08T13:36:46Z

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier de har sjekket påstander om at norskproduserte våpen er blitt brukt i krigen i Jemen - og at det ikke kunne bekreftes.

Nilas Johnsen

Publisert: 08.01.19 14:36 Oppdatert: 08.01.19 15:17

Regjeringen fikk kraftig kritikk da den årlige meldingen om norsk eksport av våpen og militært materiell ble behandlet i Stortinget tirsdag. Kritikken rettes mot at koalisjonen som kriger mot opprørerne i Jemen , ledet av Saudi-Arabia, inntil nylig har kunnet kjøpe våpen fra Norge.

– Slutt å eksportere våpen til islamistregimer som dreper sivile i tusentall, væpnet med norsk forsvarsmateriale, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Aps Martin Kolberg var et hakk mer forsiktig, men like fullt klar i sin kritikk av salg av våpen til land som De forente arabiske emirater.

– Regjeringens håndtering er sterkt kritikkverdig. Den visste mer enn nok til å kunne stanse eksporten. Men gjorde det ikke, sier Kolberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier omfanget av norsk våpeneksport til landene som kriger i Jemen er svært begrenset.

– Veldig begrenset

– Vi har suspendert nye lisenser for salg av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, og vi selger ikke slike våpen til Saudi-Arabia. Vi har fullført en levering til Saudi-Arabia, men det har vært reservedeler til radio- og kommunikasjon, og reparering av en kabel til en enhet for overvåking på grensen, sier Søreide til VG.

– Vi har også sett alvorlig på meldinger om at norskproduserte våpen er blitt brukt under kampene i Jemen. Men vi har sjekket dette via et bredt internasjonalt nettverk, som ikke kunne bekrefte det. Vi har kontaktet organisasjonen som har hevdet dette, og har bedt om dokumentasjon, og de har ikke kunnet verifisere informasjonen, fortsetter hun.

– Betyr det at du kan si sikkert at norske våpen ikke brukes i Jemen?

– Jeg kan ikke gi noen garanti, men vi sjekket dette så grundig vi kan, og vi har ikke fått det bekreftet, sier Søreide.

Verdens verste humanitære krise

Konflikten i Jemen har utløst verdens verste humanitære krise, der rundt 14 millioner jemenitter står i fare for å bli rammet av sult, ifølge FN. Krigen har rast siden 2015 og har kostet minst 10.000 mennesker livet, skriver NTB.

BAKGRUNN : DETTE MÅ DU VITE OM JEMEN

Først i november i fjor, etter press fra flere partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn, besluttet Søreide at det ikke skulle gis nye lisenser til våpeneksport til Saudi-Arabia.

Det ble eksportert norske våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater for 63 millioner kroner i 2017 og for 100 millioner i 2016, og forsvarsmateriell til Saudi-Arabia for 41 millioner kroner i 2017.

