INGEN VILLE RYGGE: Slik sto bilene på Hestesundbrua torsdag denne uken.

Fastlåst «Fleksnes»-episode på trang bro

Da Grzegorz Zielonka (41) var kommet nesten over broen kom det en Tesla inn fra andre siden. Ingen ville vike og der ble de stående – for full musikk.

– Han hadde forkjørsrett, men jeg hadde nesten kjørt over broen. Da mener jeg at han kunne ha rygget noen få meter i stedet for at jeg måtte rygge hele veien tilbake, sier Grzegorz Zielonka til Indre Akershus Blad, som først skrev om saken.

FLEKSNES: Rolv Wesenlund og Henki Kolstad måler krefter i TV-klassikeren fra ’70-tallet.

Mange husker sikkert den norske TV-klassikeren «Trafikk og Panikk» fra 1974 hvor Marve Fleksnes (spilt av Rolv Wesenlund) og en annen bilfører, spilt av Henki Kolstad ender opp i en komisk bil-mot-bil-situasjon på en trang vei. Ingen av sjåførene ville rygge og situasjonen ble ikke løst før politiet kom.

Ved 16-tiden torsdag denne uken skjedde altså det samme på en bro på Setskog i Aurskog-Høland i tidligere Akershus fylke.

KOM TIL ENDEN: Selv om den røde Teslaen hadde forkjørsrett, så hadde Peugeot-en kjørt nesten over hele broen da de møttes.

Hadde dårlig tid

Grzegorz Zielonka (41) kom kjørende i sin Peugeot 4007 fra jobb i Setskog. Med seg i bilen hadde han en kollega. Da han kom til Hestesundbrua – i retning Søndre Høland – var det ingen biler på broen og han kjørte inn.

Zielonka er fra Polen men har bodd i Hemnes i 16 år og jobber som tømrer og snekker. Denne torsdagen hadde han litt dårlig tid for han skulle hjemom og ta med seg kona som hadde en timeavtale på en klinikk.

Da han var nesten over broen, kom det en annen bil i motsatt retning. Hestesund-broen er for trang til at to biler kan passere hverandre.

– Jeg var nesten helt over broen. Da kommer det en Tesla i full fart i motsatt retning. Jeg så at bilen hadde stor hastighet fordi den bremset kraftig ned og ble stående foran meg, sier Zielonka til VG.

På begge sidene av broen er det skilt som viser hvem som har forkjørsrett og hvem som må vike. Det var Teslaen som i utgangspunktet hadde forkjørsrett.

Zielonka mener uansett at han hadde var kommet nesten over broen og at det opphevet forkjørsretten.

– Satte på musikk

– Vi sto der i ti minutter. Jeg gikk ut for å snakke med han i Teslaen, men han ville ikke rulle ned vinduet. Han satte på høy musikk og tutet hele tiden, sier han.

Eieren av den andre bilen har lørdag kveld ikke svart på VGs henvendelse. Vedkommende ønsket ikke å kommentere saken overfor Indre Akershus Blad.

Zielonka forteller at han ringte politiet, men de skal ha sagt at de måtte ordne opp selv. Til slutt bestemte han seg for selv å rygge for å løse situasjonen.

– Jeg var veldig irritert, men hadde ikke tid til å vente, sier han

– Har du snakket med eieren av Teslaen i ettertid?

– Nei, jeg har ikke snakket med han, sier han.

FASTLÅST: Bilene sto mot hverandre i 10 minutter.