EGET DESIGN: En rød kappe med fjær symboliserer fuglen føniks som reiser seg fra asken.

Løp fra skuddene på London: − Kampen fortsetter

Da skuddene knuste rutene på London pub 25. Juni 2022, var det bare tilfeldigheter som gjorde at Jeffrey Javellana ikke ble truffet. Ett år senere er hun iført et antrekk inspirert av fuglen føniks i paraden, et symbol på å reise seg fra asken.

Javellana, som nå går under navnet Freya Jefferson, er godt i gang med forberedelsene til årets Pride-parade. 37-åringen, som opprinnelig kommer fra Filippinene, skal vise at feiringen av kjærlighet fortsetter på tross av fjorårets tragedie.

Det er mange forberedelser som skal gjøres. Bilen må dekoreres, en høyttaler må monteres, og antrekket må være helt perfekt.

Drakten som Jefferson skal ha på seg er laget av en venninne og hentet fra Filippinene. En rød kappe med fjær symboliserer fuglen føniks som reiser seg fra asken.

– Vi kommer tilbake sterkere, på tross av alt som har skjedd, sier Jefferson.

Bak på kappen står det skrevet «All for love» – «Alt for kjærligheten».

– Selv om mange sier det er farlig, eller er redde for trusler, så velger jeg å tenke positivt. Det som skjedde i fjor betyr ikke at vi ikke kan kjempe lenger.

Freya får hjelp av Enzo Elmstherson til forberedelsene før paraden.

Løp fra skuddene

25. juni i fjor sto Jefferson på dansegulvet på London pub. Hun skulle bare ta et par øl med venner etter at forberedelsene til lørdagens parade begynte å nærme seg ferdig.

Blandet med musikken trodde Jefferson først at skuddene var lydeffekter eller konfetti. Kanskje var det et problem med anlegget eller en lyspære som hadde sprukket? Plutselig begynte folk rundt henne å skrike. Noen falt om på gulvet. Noen blødde.

Jefferson og vennene løp for å finne en nødutgang. Hun forteller at de var blant de aller første som kom seg ut.

– De fire minuttene var de verste jeg har opplevd. Det gikk så fort, sier Jefferson.

– Når jeg snakker om det, blir jeg nervøs igjen.

Etterlyser mer fokus på psykisk helse

Noen dager har vært tyngre enn andre, og i etterkant av angrepet har Jefferson søkt støtte hos hjelpetelefonen og legevakten.

– Heldigvis jobber jeg som helsepersonell, så jeg vet hvordan jeg skal takle stress og PTSD, sier Jefferson.

– Tankene mine går til alle andre som opplevde det samme, som trenger mer hjelp. Jeg er heldig som har mange gode venner og kollegaer rundt meg.

Til hverdags jobber 37-åringen som helsefagarbeider i Kongsberg. Hun kom til Norge fra Filippinene som student for 10 år siden.

Hun skulle ønske at Norge fokuserte mer på psykisk helse, blant annet for å forebygge flere voldshandlinger. Hun etterlyser et tilbud som er lettere tilgjengelig og har større kapasitet.

– Det handler ikke bare om Pride. Det kan skje hvor som helst. På fest, på toget, sier hun.

– Nordmenn må være flinkere til å ta vare på hverandre.

Kampen fortsetter

Jefferson innrømmer at hun har negative tanker i bakhodet, men at hun ikke vil la det stoppe feiringen. Hun gleder seg til å vise skeiv filippinsk kultur til Oslo.

– Det er viktig å vise at ingen kan stoppe oss. Vi er her for folk som fortsatt opplever diskriminering, sier Jefferson.

– Kampen fortsetter.