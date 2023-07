ØKT TRYKK: Gynekologisk poliklinikk på Ullevål merker et økt trykk i antall aborter.

Flere aborter i Oslo: − Kvinner må vente uker på behandling

Antallet gjennomførte aborter øker ved gynekologisk poliklinikk på Ullevål. Helsearbeidere slår alarm om økt frykt for hormonell prevensjon.

Kortversjonen Antall gjennomførte aborter ved gynekologisk poliklinikk på Ullevål har økt fra om lag 44 til 70 i uken, melder seksjonsleder og sykepleier Tine Sande.

Utvidet behandlingstilbud og telefontid kan ikke møte økningen, og noen pasienter må vente i flere uker på behandling.

Det økte antallet settes i sammenheng med at flere kvinner viser skepsis til hormonell prevensjon, muligens drevet av redsel for bivirkninger. Vis mer

Ved gynekologisk poliklinikk på Ullevål er det en tydelig økning i antall aborter sammenlignet med tidligere år, ifølge seksjonsleder og sykepleier Tine Sande.

– Slik tallene er nå, og slik det har vært siden midten av 2022, er det ingen tvil om at vi merker et økt trykk ved poliklinikken vår. Det er mange flere som kommer til oss, sier hun.







I slutten av juni i fjor hadde Ullevål gjennomført 917 aborter, ifølge Sande. De ferskeste tallene fra 2023 kom 21. juni, og viser 1161 gjennomførte aborter så langt i år.

UTVIDER TILBUD: Gynekologisk poliklinikk på Ullevål har utvidet tilbudet for kvinner som ønsker å utføre abort etter økt trykk. Det forteller seksjonsleder og sykepleier Tine Sande.

– Det er jo noe kortere enn perioden vi sammenligner med fra i fjor. Med omtrent 70 aborter i uken så kan man jo tenke seg regnestykket, sier Sande.

Flere skeptiske til hormonell prevensjon

I samtaler med pasienter merker Sande en økt frykt for hormonell prevensjon.

– De jentene som ringer til oss sier ofte at de har gått av prevensjon for en liten stund for å se hvordan livet er uten, forteller hun.

Stadig flere er bekymret for bivirkninger som nedstemthet, vektoppgang, kviser og mindre sexlyst.

– Alle medisiner vi tar, uansett tilstand, kan gi bivirkninger, påpeker Sande.

– Det er viktig å huske at det er en mye større belastning å ta abort enn å stå på prevensjon.

Sande legger til at nødprevensjonspiller ikke burde brukes som et alternativ til annen prevensjon, da det inneholder en stor mengde hormoner. Det er ikke anbefalt å benytte seg av nødprevensjon mer enn tre ganger i året, helst ingen, sier hun.

Har utvidet tilbudet

For å tilpasse seg det økte trykket har klinikken på Ullevål vært nødt til å utvide behandlingstilbudet. Tidligere år har antall aborter i løpet av en uke vært omtrent 44, mens det nå gjennomføres 70, forteller Sande.

Telefontidene er forlenget fra fire timer om dagen til en hel arbeidsdag. Mange må likevel vente over en time for å nå gjennom.

– Kvinnene må vente i flere uker på behandling og må stå i en tilstand de ikke ønsker i lengre tid nå siden pågangen er så stor, sier Sande.

– Vi ønsker for pasientens del å ta dem inn så fort vi kan bekrefte graviditet, rundt uke 6, men nå kan det fort bli slik at de får time i uke 8 og 9.

Seksjonslederen forteller at de også merker et økt trykk fra pasienter i distriktene rundt hovedstaden som ønsker å korte ned ventetiden de har ved sitt lokale sykehus.

– Slik som situasjonen er så har vi ikke kapasitet til å hjelpe dem.

Hører på feil informanter

Selv om Sande tror at årsakene til det økte aborttallet er sammensatte, er hun bekymret for at unge kvinner får dårlig informasjon.

– Vi ser profilerte stemmer fortelle at hormonprevensjon ikke er en god idé, og om hvor fantastisk livet er uten, sier hun.

– Personlige historier om prevensjon blir en sannhet, men det er det jo ikke.

Bekrefter økt hormonfrykt

Siri Kløkstad, gynekolog i Sex og Samfunn, opplever en økt frykt for hormonell prevensjon blant de som besøker klinikken, drevet blant annet av sosiale medier.

– Vi får inn flere nå enn tidligere som ønsker å fjerne langtidsvirkende prevensjon eller er redde for å starte opp med hormonell prevensjon, sier Kløkstad.

Hun mener hverken at influensere eller den enkelte kvinne er ansvarlig for de økende aborttallene.

HORMONFRYKT: Gynekolog Siri Kløkstad i Sex og Samfunn forteller om en økt frykt for hormonell prevensjon blant besøkende ved klinikken.

– Bak de økende aborttallene står det en masse kvinner i en situasjon hvor de må ta et valg og gjennom noe som kan være ganske vanskelig.

Må ikke bli plan A

Sande påpeker at det er bra at man kan utføre trygge, selvbestemte aborter i Norge, men at det ikke må bli plan A for prevensjon.

– Å ta en abort vil følge deg, selv om du er sikker i ditt valg.

